Ông Trump tính toán phần trăm thành bại của hội nghị thượng đỉnh với ông Putin

Ngày 14-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ước tính hội nghị thượng đỉnh giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15-8 có 25% khả năng thất bại, đài Fox News đưa tin.

“Cuộc gặp này nhằm mở đường cho cuộc gặp thứ hai, nhưng cũng có 25% khả năng nó sẽ không thành công” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận sẽ tạo điều kiện cho một cuộc gặp tiếp theo giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

Theo ông Trump, một cuộc gặp như vậy sẽ “cực kỳ quan trọng” vì nhiều khả năng đây sẽ là tâm điểm của các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình, gồm cả trao đổi lãnh thổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng ông Trump sẽ bước vào cuộc đàm phán với ông Putin với hy vọng đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, song một giải pháp toàn diện cho cuộc chiến sẽ cần thêm thời gian.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng chia sẻ với Fox News cùng ngày rằng ông Trump tin con đường ngoại giao là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo bà Leavitt, Washington có trong tay nhiều “công cụ” để sử dụng nếu cần, nhưng vẫn ưu tiên thử các biện pháp ngoại giao trước.

“Ông Trump muốn tận dụng mọi cơ hội nhằm đưa cuộc chiến này đến một giải pháp hòa bình. Ông ấy luôn khẳng định ngoại giao và đàm phán là con đường chính để chấm dứt chiến tranh. Đó sẽ là điều ông hướng tới vào ngày mai” - bà Leavitt nhấn mạnh.

Bà Leavitt cho biết nhà lãnh đạo Mỹ không muốn vội vàng dùng các biện pháp mạnh hơn với Moscow, dù trên bàn vẫn có lựa chọn áp đặt trừng phạt và “nhiều biện pháp khác”, nhưng điều đó không đồng nghĩa ông Trump “sẵn sàng” sử dụng chúng.

Cả Washington và Moscow đều hạ thấp kỳ vọng, cho rằng hội nghị này nhiều khả năng chỉ là bước mở đầu cho chuỗi tiếp xúc cấp cao, thay vì tạo ra một đột phá ngay lập tức.

Trước đó, ông Trump mô tả hội nghị với ông Putin là cuộc gặp “thăm dò” để đánh giá khả năng giải quyết xung đột Ukraine.

Ngoài ra, bà Leavitt cũng xác nhận chương trình nghị sự bao gồm cuộc gặp riêng giữa ông Trump và ông Putin, tiếp đó là bữa trưa cùng các phái đoàn, rồi họp báo chung của hai nhà lãnh đạo.

Điện Kremlin trước đó đã công bố lịch trình này. Theo ông Yury Ushakov - trợ lý tổng thống Nga, phái đoàn Nga sẽ gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, và Đặc phái viên Tổng thống về Hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev.

Phía Washington chưa công bố danh sách các quan chức tháp tùng ông Trump đến Alaska.

Dự kiến, phái đoàn Nga sẽ trở về nước ngay sau khi kết thúc đàm phán.