15 thửa đất ven hồ Sông Ray liên quan nghệ danh Lý Nhã Kỳ có gì khi bị yêu cầu kiểm tra?

Điều đáng chú ý là trong diện tích hàng chục nghìn mét vuông này, đất ở chỉ chiếm 450m². Những công trình đã hình thành tại khu vực cần được xác minh về vị trí, mục đích sử dụng đất và hồ sơ xây dựng.

15 thửa đất ven hồ Sông Ray có gần 99% là đất nông nghiệp

Ngày 16/11, UBND TP Đồng Nai ban hành Công văn số 13475/UBND-KTN, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray khẩn trương kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến sử dụng đất và trật tự xây dựng tại khu vực hồ Sông Ray.

Theo văn bản, khu vực được yêu cầu kiểm tra gồm 15 thửa đất mang số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297 và 295, cùng thuộc tờ bản đồ địa chính số 90.

Đối chiếu bảng kê đất đai, tổng diện tích các thửa là 43.790m². Trong đó, đất trồng cây lâu năm chiếm 37.820,2m², đất trồng cây hằng năm khác là 5.519,8m². Diện tích đất ở nông thôn chỉ có 450m².

Hồ chứa nước Sông Ray. Ảnh: H.L

Hai thửa có đất ở là thửa 477 với 150m² và thửa 295 với 300m². Riêng thửa 477 có tổng diện tích 2.507,7m², phần lớn là đất trồng cây lâu năm.

Theo thông tin quy hoạch được cung cấp, khu vực thửa 477 được định hướng là đất thương mại, dịch vụ trong quy hoạch sử dụng đất năm 2030.

Tuy nhiên, quy hoạch trong tương lai không đồng nghĩa với việc đất nông nghiệp được tự động chuyển sang đất thương mại, dịch vụ. Theo Điều 121 Luật Đất đai năm 2024, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Do đó, cơ quan chức năng cần xác định chính xác các công trình nằm trên thửa đất nào, được xây dựng từ thời điểm nào và có đầy đủ hồ sơ pháp lý hay không. Việc chuyển mục đích sử dụng đất, giấy phép xây dựng hoặc căn cứ miễn giấy phép cũng cần được đối chiếu cụ thể.

Đồng Nai yêu cầu làm rõ hiện trạng xây dựng và trách nhiệm quản lý

Không chỉ kiểm tra diện tích đất, UBND TP Đồng Nai còn yêu cầu UBND xã Sông Ray phối hợp các cơ quan chức năng rà soát toàn diện hiện trạng xây dựng tại khu vực 15 thửa đất ven hồ Sông Ray.

Việc kiểm tra phải đối chiếu hồ sơ địa chính, quy hoạch và giấy tờ pháp lý của từng thửa. Qua đó, làm rõ có hay không việc xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được chuyển mục đích sử dụng đất hoặc chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Sơ đồ 15 thửa đất khu vực ven hồ Sông Ray. Ảnh: ĐNO

Nếu phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương phải xử lý nghiêm, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với những trường hợp thuộc diện phải khắc phục.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm quản lý địa bàn. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình kiểm tra không chỉ tập trung vào người sử dụng đất mà còn phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có).

Theo Luật Đất đai năm 2024, người sử dụng đất có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích. Việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép có thể bị xử lý theo quy định.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu UBND xã Sông Ray khẩn trương triển khai kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 22/11/2026.