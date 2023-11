Thanh niên "diễn xiếc" trên xe ở TP Hồ Chí Minh khai gì?

Liên quan đến sự việc nhóm thanh niên “diễn xiếc” trên xe ở TP Hồ Chí Minh, tối 8/11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, làm việc với công an, D.Q.C. (32 tuổi, ở Bình Thuận) thừa nhận là người điều khiển xe máy mang biển số 51N–651.5x.

C điều khiển xe máy chở 3

Theo đại diện Cục CSGT, C. khai nhận đã điều khiển xe máy biểu diễn buông hai tay, lạng lách, chạy xe bằng một bánh trên đường Trần Bạch Đằng, thuộc phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Sau đó, C. gặp một nhóm thanh niên gồm 5 người, nhóm này đã nhờ C. chở một cô gái thực hiện đi xe lạng lách, đánh võng và đi sau là hai thanh niên quay clip.

“Phương tiện 50N1-651.5x do C. mua lại của một người khác cách đây 3 năm và C. không biết nhóm thanh niên kia là ai”, đại diện Cục CSGT thông tin.

Trước đó, Công an TP.Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang tạm giữ 3 người gồm: D.Q.C. (chủ tài khoản Facebook "Cường Hạo Thiên" và kênh YouTube Cường Vlog), H.A.T. (20 tuổi, quê Đồng Nai) và N.T.X.T. (23 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) để làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đây là nhóm thanh niên điều khiển xe máy thực hiện các động tác nguy hiểm như chở 3 người và bốc đầu xe, chở 2 người và thả 2 tay, chạy xe bằng một bánh… trong các đoạn clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định, người lái xe là C., chủ nhân của Facebook tên Cường Hạo Thiên với hơn 50.000 người theo dõi. Địa điểm mà nhóm này thực hiện hành vi bốc đầu xe là đường Trần Bạch Đằng và nóc hầm Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Sau khi quay clip xong, C. biên tập, đăng tải trên mạng xã hội với các tiêu đề tiêu đề "thuật bốc đầu kỳ môn độn giáp", "tuyệt kỹ bốc đầu thiếu lâm tự". Các clip này thu hút lượng lớn lượt xem, chia sẻ và bình luận trái chiều.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]