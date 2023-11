Đâm chết “dượng hờ” vì bị đuổi đánh

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Ngày 7/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn TX. Gò Công làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, do có nợ nần nên Nguyễn Duy Bình (43 tuổi sinh năm 1980, ngụ phường 1, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đến nhà cô ruột là bà N. T. X. H. (50 tuổi, ngụ phường 2, TX. Gò Công) để ở. Vào khoảng 20 giờ 40 phút, ngày 6-11, bà H. gọi điện thoại nói rằng ông N. T. C. (49 tuổi, ngụ phường 2, TX. Gò Công, sống chung như vợ chồng với bà H.) đang về nhà tìm Bình để đánh. Khoảng 5 phút sau, ông C. về đến, cầm theo ống tuýp sắt đuổi đánh Bình. Bình chạy ra sau nhà lấy 2 con dao để đâm lại ông C. Hậu quả, ông C. tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện Bình đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]