Lập trường của ông Zelensky trước khi gặp ông Trump ở Nhà Trắng

Ông Zelensky tham gia cuộc họp trực tuyến cùng các lãnh đạo châu Âu vào ngày 17/8. Ảnh: Kyiv Independent.

"Chúng ta cần những cuộc đàm phán thực sự. Đàm phán có thể bắt đầu từ nơi tiền tuyến đang tồn tại. Đường ranh giới hiện nay là vạch kẻ tốt nhất”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội sau cuộc gặp các lãnh đạo châu Âu, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Mặc dù ngỏ ý sẵn sàng đàm phán theo giới tuyến hiện tại, ông Zelensky khẳng định Kiev sẽ không công nhận về mặt pháp lý các lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết các lãnh đạo châu Âu đã đồng ý với đánh giá của Kiev về cơ sở đàm phán.

Ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu hiện đang trên đường tới Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tiến trình hòa bình, sau khi ông Trump có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska.

Nhiều lãnh đạo châu Âu tháp tùng ông Zelensky nhằm phản đối việc Washington và Moscow tự bàn bạc phương án trao đổi lãnh thổ mà không có sự tham gia của Kiev.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin, ông Trump cho biết Mỹ và Nga đã “nhất trí phần lớn” về phương án trao đổi lãnh thổ và các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

“Tôi nghĩ đó là những điểm mà chúng tôi đã đàm phán, và chúng tôi phần lớn đã nhất trí”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News. “Tôi nghĩ chúng ta khá gần một thỏa thuận. Ukraine phải đồng ý. Có thể họ sẽ nói không”.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Ukraine. “Tổng thống Trump hiểu rằng việc trao đổi lãnh thổ, hay bất kỳ thỏa thuận nào với Nga, cần phải do chính Ukraine quyết định”, ông Witkoff nói. “Đó là lý do ông Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu đến Nhà Trắng, để họ tự đưa ra quyết định”.

Theo truyền thông Mỹ, trong cuộc gặp ông Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ngỏ ý chấm dứt xung đột với điều kiện Ukraine rút quân khỏi vùng Donetsk. Ở các khu vực còn lại, xung đột sẽ chấm dứt theo đường ranh giới hiện tại.