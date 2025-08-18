Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Ukraine về điều xảy ra nếu không chấm dứt xung đột

Ngoại trưởng Mỹ Macro Rubio. Ảnh: Getty Images.

Ông Rubio nhấn mạnh Washington không có ý định buộc Ukraine phải ký một thỏa thuận với Nga, nhưng Kiev cần nhận thức rằng nếu không sớm giải quyết, tình hình “sẽ ngày càng xấu đi”.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết các bên đã “khá gần đến hồi kết”. Ông Trump lưu ý “Ukraine phải đồng ý” với các thỏa thuận hòa bình nhưng đồng thời cũng nói Kiev là bên đưa ra quyết định việc có đồng ý với các đề xuất của Nga hay không.

Phát biểu trên kênh CBS hôm Chủ nhật, ông Rubio nói: “Không có điều kiện nào có thể áp đặt lên Ukraine. Cuối cùng, việc có chấp nhận thỏa thuận với Nga hay không là tùy thuộc vào họ”.

Tuy vậy, theo Ngoại trưởng Mỹ, sau hơn 3 năm, xung đột “đang ngày càng tồi tệ hơn, chứ không phải tốt hơn… và sẽ còn tồi tệ hơn nữa”.

Để chấm dứt đổ máu, cả Ukraine và Nga “đều phải nhượng bộ, và mỗi bên nên kỳ vọng sẽ đạt được một điều gì đó từ tiến trình này”, Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ. Ông Rubio thừa nhận “đó là việc vô cùng khó khăn” và rằng nhiều người có thể coi các nhượng bộ cần thiết là điều “khó chấp nhận”.

“Có những điều Nga muốn nhưng sẽ không thể có, và cũng có những điều Ukraine mong muốn nhưng sẽ không bao giờ đạt được”, ông Rubio kết luận.

Trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News vào ngày 15/8, ông Trump cho biết sẽ khuyên Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky “ký thỏa thuận” với Nga.

Tại hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ ở Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Moscow “thực sự mong muốn chấm dứt” xung đột.

Nga đã nhiều lần cảnh báo, xung đột càng kéo dài, các điều khoản hòa bình mà Kiev phải chấp nhận sẽ càng bất lợi, theo RT.