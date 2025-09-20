Bực tức bị xử phạt, gã thanh niên phá hoại xe CSGT

Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nam (SN 1985. trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về hành vi "Hủy hoại tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 21/7/2025, Công an phường Hồng Bàng nhận được tin báo từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng) về việc một số phương tiện của đơn vị đỗ trước cửa trụ sở (số 16 Trần Hưng Đạo) xuất hiện dấu vết bị đập phá gây hư hỏng.

Chân dung đối tượng Nguyễn Ngọc Nam. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã tập trung, khẩn trương xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Nam là đối tượng gây ra sự việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do bản thân bức xúc vì trước đây bị Đội CSGT trật tự - Công an quận Hồng Bàng cũ (nay là Đội 3 - Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) xử phạt, tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã đập phá phương tiện của đơn vị.

Cũng theo cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Nam là đối tượng không chấp hành các quy định tại địa phương và thường xuyên mâu thuẫn hàng xóm, gây mất an ninh trật tự

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu của vụ án, Công an phường Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng với hành vi "Hủy hoại tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự.