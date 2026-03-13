"Thần y" dỏm "Hoàng Minh Đường" từng bị xử phạt 82 triệu đồng

Ngày 13-3, tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường do "thần y" dỏm Hoàng Văn Toàn ở xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, từng bị Sở Y tế kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

"Thần y" dỏm Hoàng Văn Toàn, người sáng lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường với "bài thuốc gia truyền 3 đời chữa xương khớp", và đồng phạm đã bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, vào tháng 8-2025, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra đột xuất cơ sở này và phát hiện nhiều vi phạm như không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy phép lưu hành (sản phẩm thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường do Công ty TNHH Hoàng Minh Đường sản xuất, đóng gói).

Với những sai phạm trên, ngày 3-9-2025, Sở Y tế Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường với tổng số tiền 82 triệu đồng.

Thuốc chữa xương khớp được công ty của Hoàng Văn Toàn sản xuất bán cho người bệnh

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 12-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996; cùng ngụ xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) - là những đối tượng cầm đầu đường dây "lang băm" cùng 10 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Toàn và Tiến là 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền "Hoàng Minh Đường". Với thủ đoạn gắn mác "bài thuốc gia truyền 3 đời" và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng ngàn nạn nhân trên toàn quốc.

Theo tài liệu điều tra, từ một nhân viên ngân hàng nghỉ việc, năm 2016, Hoàng Văn Toàn đã đăng ký lớp học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học (năm 2018), Toàn cùng với Hoàng Thị Nhung (SN 1987; ngụ xã Bá Thước) tìm tới 1 người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp, đề nghị chia sẻ và được đồng ý nhưng phối trộn không thành công.

Cây cỏ được thu mua để sản xuất thuốc

Sau đó, Toàn tự phối thuốc theo ý tưởng riêng của mình và lấy tên là "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Năm 2023, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo về bài thuốc. Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng được chia lợi nhuận, Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", Toàn đã tự mình liên hệ với nhiều đầu mối (chủ yếu là người dân) để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây cỏ, sau đó đem về chế biến, đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ổ nhóm do Hoàng Văn Toàn cầm đầu đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 227 tỉ đồng của hàng chục ngàn người

Từ việc quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân đã bị các đối tượng tư vấn gian dối để bán thuốc trục lợi. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2023 đến 2025, nhóm này đã bán khoảng 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng.