Chuyên gia: Iran cho thế giới thấy giới hạn quyền lực của Mỹ

Ông Trump được cho là đã bất ngờ trước sức mạnh của Iran. Ảnh: GI.

Bất chấp sự lạc quan được bày tỏ ở một số nơi, vẫn còn quá sớm để tuyên bố rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran đã bị đình trệ hoặc cuộc khủng hoảng sẽ sớm được giải quyết thông qua hòa giải quốc tế. Tình hình vẫn còn bất ổn, và khả năng phục hồi của nhà nước Iran vẫn đang bị thử thách.

Tuy nhiên, ngay cả ở giai đoạn đầu này, cuộc xung đột đang đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn về vai trò mà Mỹ sẽ đóng trong chính trị thế giới một khi nỗ lực mới nhất của họ nhằm khôi phục vị thế thống trị toàn cầu kết thúc.

Mỹ sẽ không biến mất khỏi các vấn đề quốc tế. Những kịch bản về sự sụp đổ của Mỹ chỉ là chuyện viễn tưởng. Đối với Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và các cường quốc khác, câu hỏi thực sự không phải là liệu Mỹ có còn là nhân tố trung tâm trong chính trị toàn cầu hay không, mà là làm thế nào để Mỹ hòa nhập vào trật tự quốc tế đang phát triển.

Đối với Nga nói riêng, vấn đề này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỹ vẫn là thành phần quyền lực nhất của thế giới phương Tây, với mối quan hệ vừa thân thiết vừa đối đầu giữa Nga và nước này trong lịch sử. Vị trí địa lý và lịch sử đảm bảo rằng các tính toán chiến lược của Nga sẽ luôn phải tính đến cả Tây Âu và Mỹ. Do đó, Nga phải suy nghĩ kỹ lưỡng về cách thức có thể đưa Mỹ vào cán cân quyền lực trong tương lai nhằm phục vụ lợi ích lâu dài của chính mình.

Các sự kiện xung quanh cuộc tấn công gần đây vào Iran có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Chúng đã phơi bày những giới hạn của quyền lực Mỹ trong một thế giới không còn sẵn sàng hoặc có khả năng chấp nhận sự lãnh đạo đơn phương.

Vẫn chưa rõ Iran có thể chịu đựng được áp lực quân sự kéo dài bao lâu, mức độ hỗ trợ mà nước này sẽ nhận được từ các đối tác bên ngoài là như thế nào, và Washington sẵn sàng tiếp tục chiến dịch này trong bao lâu, một chiến dịch dường như đã vượt quá kỳ vọng ban đầu của họ.

Tuy nhiên, những gì đã thấy rõ lại là một bức tranh trái ngược.

Giới lãnh đạo Israel dường như quyết tâm theo đuổi cuộc chiến đến cùng. Ngược lại, Donald Trump và các thành viên trong chính quyền của ông dường như ngày càng bối rối trước sức kháng cự bất ngờ của nhà nước Iran. Đồng thời, nhiều đồng minh của Mỹ tỏ ra lo ngại về hậu quả của cuộc xung đột. Có lẽ quan trọng nhất, cuộc chiến đã và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Những áp lực kinh tế này giúp giải thích tại sao có những tin đồn cho rằng Washington có thể đang âm thầm tìm kiếm các nhà trung gian có khả năng mở cuộc đối thoại với Tehran.

Trong bối cảnh hỗn loạn này, Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân và nhà nước Iran, những người mà nước này coi là nạn nhân của một cuộc tấn công vô cớ. Đồng thời, Moscow phải theo đuổi các chính sách phù hợp với lợi ích chiến lược của riêng mình. Là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, Nga quan tâm trên hết đến cán cân quyền lực tổng thể trong hệ thống quốc tế, và vị trí độc nhất vô nhị mà Mỹ nắm giữ trong hệ thống đó từ trước đến nay.

Vị thế phi thường mà Mỹ đạt được trong nửa sau thế kỷ XX không chỉ đơn thuần là kết quả của sự vượt trội áp đảo. Đó còn là sản phẩm của những hoàn cảnh lịch sử rất đặc thù. Tây Âu bị tàn phá bởi chiến tranh, Trung Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn nội bộ, và Liên Xô phần lớn tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới trong suốt thời kỳ thử nghiệm chủ nghĩa cộng sản. Những điều kiện này đã cho phép Mỹ đảm nhận vị trí lãnh đạo với sự tự tin đáng kể.

Nhưng vị thế lãnh đạo này không phải là kết quả của những cuộc chinh phục đế quốc kinh điển có thể so sánh với Đế chế La Mã hay đế chế của Thành Cát Tư Hãn. Mỹ không đánh bại các đối thủ chính của mình bằng những chiến thắng quân sự quyết định. Thay vào đó, nước này nổi lên như một thế lực mạnh nhất vào thời điểm các cường quốc khác đang bận rộn giải quyết các vấn đề nội bộ của chính họ.

Theo nghĩa này, nước Mỹ đã trở thành "con lạc đà cuối cùng" trong đoàn lữ hành bất ngờ vươn lên dẫn đầu khi những người khác tụt lại phía sau.

Tuy nhiên, ngày nay, những hoàn cảnh lịch sử cho phép Mỹ thống trị phần lớn đã biến mất. Không còn lý do khách quan nào để các trung tâm quyền lực khác phải tụt hậu. Kết quả là, Mỹ cuối cùng có thể trở thành một bên tham gia bình thường hơn trong chính trường thế giới thay vì là thế lực thống trị.

Cuộc khủng hoảng Iran minh họa cho sự thay đổi này. Ngay cả với khối tài sản khổng lồ tích lũy được và năng lực quân sự vượt trội, Mỹ cũng không thể dễ dàng khuất phục một quốc gia lớn mạnh và kiên cường mà không leo thang đến mức độ hạt nhân - một lựa chọn mà tất cả các bên đều không thể tưởng tượng nổi.

Theo nghĩa đó, việc ông Trump can thiệp vào Iran có thể phục vụ một mục đích lịch sử quan trọng. Nó chứng minh cho thế giới thấy rằng những nỗ lực khôi phục kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của Mỹ là vô ích. Bài học này không chỉ quan trọng đối với các quốc gia khác; nó còn rất quan trọng đối với chính người Mỹ, những người cuối cùng phải chấp nhận giới hạn quyền lực của mình và định nghĩa một vai trò mới trong các vấn đề quốc tế.

Nga, quốc gia đã tham gia vào chính trường toàn cầu hơn ba thế kỷ, hiểu rõ những giới hạn này. Hầu hết các cường quốc khác cũng vậy. Chỉ có Mỹ là chưa bao giờ thực sự phải đối mặt với chúng.

Vì lý do đó, những bài học đau đớn mà chúng ta đang trải qua hiện nay cuối cùng có thể sẽ mang lại lợi ích.

Đồng thời, điều quan trọng là phải tránh lối suy nghĩ bi quan thái quá. Quan điểm cho rằng việc làm suy yếu vị thế thống trị của Mỹ chắc chắn sẽ dẫn đến hỗn loạn toàn cầu phần lớn là một thủ pháp hùng biện được thiết kế để duy trì trật tự hiện có. Một hệ thống quốc tế cân bằng hơn là điều khả thi và, ở nhiều khía cạnh, là điều đáng mong muốn.

Lịch sử của chính nước Nga đã minh họa điều này. Ngay từ khi Mỹ trở thành một quốc gia độc lập, Nga thường sử dụng quan hệ với Mỹ như một công cụ để theo đuổi các mục tiêu chính sách đối ngoại của riêng mình. Trong thế kỷ 18 và 19, những mục tiêu này gắn liền mật thiết với sự cạnh tranh giữa Nga và Anh. Sau đó, mối quan hệ 3 bên giữa Nga, châu Âu và Mỹ đã định hình nên động lực rộng lớn hơn của chính trị quốc tế.

Ngày nay, những cấu hình mới đang nổi lên. Áp lực của Mỹ lên cả châu Âu và Trung Quốc có thể vô tình góp phần hình thành một hệ thống cân bằng hơn, trong đó không một cường quốc nào thống trị phần còn lại.

Kết quả như vậy sẽ phù hợp chặt chẽ với lợi ích của Nga.

Trật tự quốc tế cuối cùng hình thành từ giai đoạn biến động hiện nay gần như chắc chắn sẽ đa dạng và phức tạp hơn trật tự trước đó. Chiến tranh và khủng hoảng có thể đi kèm với quá trình chuyển đổi này, nhưng chúng không nên che khuất sự biến đổi cơ bản.

Nếu thế giới vượt qua giai đoạn điều chỉnh này mà không xảy ra xung đột thảm khốc, Mỹ sẽ vẫn là một nhân tố quan trọng trong chính trường toàn cầu - không phải vì thế giới cần sự lãnh đạo của Mỹ, mà vì các cường quốc khác sẽ tiếp tục đưa Mỹ vào các tính toán chiến lược của riêng họ.

Trong hệ thống quốc tế tương lai, Mỹ vẫn sẽ có vai trò quan trọng. Chỉ là không còn như trước đây nữa.