Tung tin nhiều người tích trữ mua phải vàng giả, cô gái bị công an triệu tập

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ của đơn vị đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với cô gái tên N.T.T về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook để cung cấp thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện N.T.T (trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) sử dụng tài khoản Facebook có tên "N.V" đăng tải bài viết trong nhóm Facebook "Uông Bí 24h" với nội dung: "Vàng tăng giá, nhiều người mang bán mới phát hiện ra vàng mình mua từ nhiều năm trước tích trữ là vàng giả".

Chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau khi công dân N.T.T đăng tải thông tin nói trên đã thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, chia sẻ. Trong đó có nhiều ý kiến bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh thời gian gần đây. Hành vi trên không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng mà còn vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Làm việc với cơ quan Công an, công dân N.T.T thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các tài liệu thu thập, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân N.T.T về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook để cung cấp thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận quy định tại Điểm d, Khoản 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Liên quan đến sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chỉ chia sẻ thông tin chính thống, đã được kiểm chứng; tránh đăng tải, bình luận, lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.