Đánh sập đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô hàng trăm tỉ đồng

Ngày 8-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa đấu tranh, triệt xóa 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc giả quy mô đặc biệt lớn lên tới hàng trăm tỉ đồng và đã ra quyết định khởi tố 26 người về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Câc đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm chức năng bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nắm bắt tình hình trên không gian mạng, các sàn thương mại điện tử như Tiktok, Shopee… Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 đường dây hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, TP trên phạm vi cả nước nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 28-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án, triệt phá đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm (là Viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, ngụ phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) cầm đầu.

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Ngày 30-1, Công an Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét thêm 4 địa điểm khác là chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại TP Hà Nội thu giữ hàng ngàn hộp thuốc, thực phẩm như: Viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp,… do đối tượng Nguyễn Văn Xuân (SN 1995; ngụ phường Bằng Liệt, Hà Nội) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990; ngụ phường Định Công, Hà Nội) cầm đầu.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm chức năng (trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm các loại bán thành phẩm); thu giữ 1.120kg viên nén (khoảng hơn 2,5 triệu viên nén các loại) là nguyên liệu gia công; hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác các loại; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác...

Các loại thuốc giả, thực phẩm chức năng bị công an thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với số lượng phụ gia như trên, nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỉ đồng).

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, đường dây sản xuất đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Mở rộng chuyên án, ngày 31-1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (thuốc đông y chữa bệnh xương khớp) xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TP HCM.

Một kho xưởng để phục vụ sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình đấu tranh, tiến hành khám xét 5 đia điểm, công an đã thu giữ 35 thùng catton chứa các hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như: Profeessor's Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (khớp đỏ), Cường lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa cốt thần kinh cốt... các loại thuốc thu giữ đều có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn, không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, làm rõ.