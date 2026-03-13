Hai quốc gia Châu Âu tham gia vụ kiện diệt chủng chống Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế

Tòa án Công lý Quốc tế. Ảnh: Anadolu.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hôm thứ Năm 12/3 thông báo rằng Hà Lan và Iceland đã đệ trình tuyên bố can thiệp vào vụ kiện diệt chủng do Nam Phi khởi kiện Israel tại ICJ.

Cả hai nước đã đệ trình tuyên bố của mình vào thứ Tư theo Điều 63 của quy chế tòa án trong vụ kiện mang tên "Áp dụng Công ước về phòng ngừa và trừng phạt tội diệt chủng ở Dải Gaza", do Nam Phi khởi xướng chống lại Israel.

Các can thiệp này dựa trên tư cách thành viên của họ trong Công ước về phòng ngừa và trừng phạt tội diệt chủng, cho phép các quốc gia can thiệp khi việc giải thích một công ước mà họ là thành viên bị tranh chấp.

Trong tuyên bố can thiệp của mình, Hà Lan nhấn mạnh rằng việc cưỡng bức di dời dân thường có thể cấu thành hành vi diệt chủng hoặc dẫn đến các hành vi diệt chủng và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định ý định diệt chủng.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng các hành vi phạm tội chống lại trẻ em cần được đánh giá khác nhau, lưu ý rằng các tội ác nhắm vào trẻ em có thể là bằng chứng quan trọng để xác định ý định diệt chủng.

Hà Lan cũng chỉ ra rằng các hành vi diệt chủng có thể bao gồm việc bỏ đói và cố tình giữ lại viện trợ nhân đạo, nhấn mạnh rằng những hành động như vậy cũng có thể là yếu tố then chốt trong việc xác định ý định diệt chủng.

Trong tuyên bố của mình, Iceland lập luận rằng việc xác định ý định diệt chủng không nên bị giới hạn trong những trường hợp mà diệt chủng là suy luận hợp lý duy nhất từ các hành vi đã được thực hiện.

Thay vào đó, Iceland cho rằng sự tồn tại của các ý định khả dĩ khác bên cạnh ý định diệt chủng không nên ngăn cản tòa án kết luận rằng tội diệt chủng đã xảy ra.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng các vụ tấn công nhằm vào trẻ em, đặc biệt là các hành vi liên quan đến tra tấn và gây tổn hại tinh thần, cần được xem xét kỹ lưỡng.

Nam Phi đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vào ngày 29/12/2023, cáo buộc Israel vi phạm Công ước về phòng ngừa và trừng phạt tội diệt chủng.

Do tình hình nhân đạo khẩn cấp ở Gaza, Nam Phi đã yêu cầu tòa án đưa ra các biện pháp tạm thời.

Tòa án đã ban hành ba lệnh vào ngày 26/1, 28/3 và 24/5/2024, yêu cầu Israel thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi vi phạm Điều 2 của Công ước về diệt chủng, đảm bảo quân đội của nước này ngăn chặn các hành vi diệt chủng, ngừng các hoạt động quân sự ở Rafah có thể tạo ra điều kiện dẫn đến diệt chủng, và thường xuyên báo cáo cho tòa án về các bước đã thực hiện.

Các nước khác đã can thiệp vào vụ kiện bao gồm: Bỉ, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Comoros, Cuba, Ireland, Libya, Maldives, Mexico, Paraguay, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhà nước Palestine.