Đỗ xe máy trên vỉa hè vào quán mua hàng, có bị phạt nguội qua camera AI?

Từ giữa tháng 12/2025, Công an thành phố Hà Nội đưa vào sử dụng hệ thống camera AI với 1.837 camera, được bố trí, lắp đặt trọng điểm trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm.

Một tháng sau đó, công an mở rộng tính năng từ hệ thống camera AI để ghi nhận và "phạt nguội" các trường hợp vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, treo biển quảng cáo trái quy định, dừng đỗ, để xe trên đường, vỉa hè...

Anh Tuấn, chủ một hộ kinh doanh ở Hà Nội, cho biết khá bất ngờ với việc này song hiểu phải chấp hành theo đúng quy định pháp luật. Từ trước đến nay, cửa hàng anh "vô tư" tận dụng ngay vỉa hè trước quán để khách đỗ xe. Anh thấy đây như là thói quen vô thức" của rất nhiều người chứ không chỉ riêng cá nhân mình.

Song anh Tuấn thấy cũng bất cập khi làm sao giải quyết được bài toán chỗ để xe. "Đồng ý xe máy, ôtô phải gửi đúng nơi quy định nhưng bãi xe gần nhất cũng cách cửa hàng tôi vài km. Nếu chấp hành đúng quy định không được dừng, đỗ xe trên vỉa hè và khoảng không là lòng đường trước nhà, doanh thu của cửa hàng sẽ bị sụt nghiêm trọng", anh nói.

Công an Hà Nội "soi" qua Camera AI phát hiện lấn chiếm vỉa hè trước một quán cafe. Ảnh: Linh Đan

Theo luật sư Nguyễn Đức Thịnh, Công ty Luật TNHH Fanci, người điều khiển xe máy cần hiểu rõ quy định về dừng đỗ xe. Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 chỉ cho phép dừng, đỗ xe tại nơi có lề đường rộng hoặc khu đất bên ngoài phần đường xe chạy. Nếu lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều lưu thông.

Trên đường phố, việc dừng đỗ xe phải sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải; bánh xe gần nhất không được cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, không được dừng đỗ trên phần đường dành cho người đi bộ hoặc tại nơi có biển báo "Cấm đỗ xe, Cấm dừng xe và đỗ xe".

Ngoài ra, điều 77 Luật quy định, vỉa hè được sử dụng cho người đi bộ. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác thì phải có phương án dùng tạm thời và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Do đó, người dân chỉ được dừng đỗ xe trên vỉa hè khi khu vực đó có biển báo cho phép dừng đỗ; có vạch kẻ sơn chỉ định chỗ đỗ; hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản như trước trụ sở cơ quan Nhà nước, khu quy hoạch bãi đỗ.

Theo khoản 2 điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, "người nào dừng, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép" sẽ bị xử phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng. Như vậy người đỗ xe trên vỉa hè để vào quán mua hàng ở nơi vỉa hè không được phép đỗ sẽ bị xử phạt.

Nặng hơn, người nào đi xe máy trên vỉa hè sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, trường hợp đi máy để vào nhà hoặc cơ quan sẽ không bị phạt.

Cùng với lỗi dừng đỗ trên vỉa hè trái quy định, người đi xe đạp bị phạt 100.000-200.000 đồng; ôtô sẽ bị phạt từ 800.000-1.000.000 đồng.

"Dù ở vị trí được dừng đỗ xe nhưng bạn cần lưu ý vẫn phải chừa lại khoảng trống để dành lối cho người đi bộ. Khi dừng đỗ xe trên đường phố, phương tiện phải được đặt sát lề đường hoặc vỉa hè bên phải theo chiều đi, bánh xe gần nhất không được cách lề quá 25 cm", luật sư Thịnh nói.

Sau nửa tháng triển khai cao điểm, Công an Hà Nội đã phát hiện gần 2.700 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn 60 xã, phường. Trong đó có 400 trường hợp được phát hiện qua camera AI và 2.290 trường hợp từ phản ánh trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Riêng trong ngày 28/1 có 225 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.