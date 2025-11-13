Lãnh đạo phường lên tiếng về việc di dời ngôi nhà xây trên đất người khác ở Hải Phòng

Ngày 13-11, trước thông tin trên mạng xã hội về việc ngôi nhà của ông Đỗ Văn Hữu - người xây nhà trên đất người khác tại phường Thiên Hương (Hải Phòng) bị chính quyền yêu cầu dừng di dời, lãnh đạo phường Thiên Hương phủ nhận việc này.

Theo lãnh đạo UBND phường Thiên Hương, để di dời ngôi nhà khỏi phần đất của gia đình bà Trần Thị Kim Loan, hộ ông Đỗ Văn Hữu phải hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định.

Gia đình ông Hữu cũng đã nộp đầy đủ các thủ tục để xin cấp phép di dời ngôi nhà về đúng vị trí lô đất thuộc sở hữu của mình.

Không có việc chính quyền yêu cầu dừng việc di dời ngôi nhà của ông Hữu. Ảnh: NS

Ghi nhận trong ngày 13-11 tại công trình di dời nhà ông Đỗ Văn Hữu, nhóm "thần đèn" vẫn đang làm việc bình thường. Trên phần đất của gia đình ông Hữu cũng đã cơ bản hoàn thiện phần móng cọc, sẵn sàng cho việc ghép nối căn nhà.

Theo ông Đỗ Văn Hữu, thời gian để di dời ngôi nhà về đúng lô đất của gia đình là khoảng hơn 40 ngày. Dù vậy, phía "thần đèn" thực hiện nhiệm vụ di dời ngôi nhà cho biết, do ảnh hưởng thời tiết những ngày qua nên việc di dời sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Như PLO đã đưa tin, thời gian qua, dư luận tại Hải Phòng cũng như cả nước xôn xao về vụ việc một gia đình đã xây nhà trên đất người khác, dù cho tòa đã có phán quyết yêu cầu trả nhưng gia đình này vẫn không chấp nhận.

Cụ thể, tháng 9-2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan mua 2 thửa đất liền kề nhau tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) và đã được cơ quan chức năng cấp sổ hồng.

Đến tháng 11-2024, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình mình đã bị ông Đỗ Văn Hữu thuê thợ đổ móng và xây căn nhà hai tầng kiên cố.

Trong quá trình hòa giải xử lý vụ việc, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận “xây nhầm” do bị môi giới chỉ sai vị trí.

Ông Hữu đưa ra phương án giải quyết là gia đình bà Loan đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng.

Dù đã bị chính quyền yêu cầu dừng việc thi công nhưng ông Hữu vẫn cố hoàn thiện ngôi nhà và chuyển vào sống.

Vụ việc sau đó được TAND Khu vực 1 - Hải Phòng để xét xử. Ngày 11-8-2025, HĐXX sơ thẩm sau khi xác minh, đánh giá hồ sơ tài liệu thu thập được đã tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trao trả lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà Loan.

Tuy nhiên, ông Hữu vẫn không thực hiện việc tháo dỡ công trình và đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 - Hải Phòng.

Sau đó, khi gần đến ngày xử phúc thẩm, ông Hữu đã rút toàn bộ kháng cáo. Đến chiều 27-10, sau buổi làm việc, hòa giải cuối cùng với gia đình bà Loan do phường Thiên Hương tổ chức, do không thống nhất được việc chuyển nhượng đất, ông Hữu đã thuê thần đèn và tiến hành di dời ngôi nhà về đúng vị trí thửa đất của mình.