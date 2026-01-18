Điểm nóng xung đột ngày 18-1: Mỹ có dễ tấn công Iran lúc này?

Theo giới quan sát, danh sách các lựa chọn đó hiện nay bị thu hẹp đáng kể so với chỉ một năm trước, thậm chí hạn chế hơn cả hồi tháng 6-2025, khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Dồn quân ở Caribe

Việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe trong chiến dịch gây sức ép nhằm vào Venezuela đã làm hạn chế các lựa chọn của Washington đối với Iran.

Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, Lầu Năm Góc điều hàng chục tàu chiến, tiêm kích F-35, máy bay trinh sát, lực lượng Thủy quân lục chiến, cùng nhóm tác chiến tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford tới Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM).

Theo các quan chức quốc phòng nói với Wall Street Journal, hiện Mỹ chỉ có 6 tàu chiến ở Trung Đông, so với 12 tàu ở Caribe.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào vùng biển Caribe hồi tháng 11-2025. Ảnh: AP

Đặc biệt, Mỹ không có nhóm tác chiến tàu sân bay nào tại Trung Đông vào lúc này, sau khi tàu USS Gerald R. Ford được điều tới vùng biển phía Bắc Venezuela vào tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, theo tờ POLITICO, tàu USS Ford, vốn đã chuyển hướng khỏi Trung Đông từ năm ngoái, vẫn ở lại Caribe sau chiến dịch Venezuela. Hai tàu sân bay USS Vinson và USS Nimitz – được ông Donald Trump điều tới Trung Đông vào tháng 6 năm ngoái - đã rời khu vực này từ lâu.

Điều này đồng nghĩa với việc các lựa chọn quân sự của ông Donald Trump chỉ còn là những chiếc máy bay được phép triển khai tới các căn cứ không quân lân cận ở Trung Đông.

Phó đô đốc về hưu John Miller, cựu Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ tại Bộ Tư lệnh Trung tâm, cho biết chính quyền Mỹ có thể dựa vào các đồng minh và đối tác trong khu vực để làm căn cứ triển khai, song Washington sẽ phải xin phép đặt căn cứ và xin quyền bay qua không phận - điều có thể tránh được nếu có tàu sân bay hoạt động ở vùng biển quốc tế.

Kho dự trữ vũ khí suy giảm

Kho dự trữ vũ khí của Mỹ vốn đang suy giảm do nhịp độ các chiến dịch quân sự diễn ra nhanh chóng ở biển Đỏ (chống lại lực lượng Houthi ở Yemen), Iran và Venezuela cũng như việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Quân đội Mỹ dỡ hàng tại Căn cứ Không quân Al-Udeid ở Qatar hồi năm 2024. Ảnh: AP

Điểm nghẽn trở nên đặc biệt rõ rệt đối với các hệ thống phòng không dùng để bảo vệ lực lượng Mỹ trong tầm bắn của vũ khí Iran.

Nếu Mỹ tấn công và Iran đáp trả mạnh mẽ, lượng tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể không đủ để bảo vệ khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ tại Căn cứ Không quân Al-Udeid ở Qatar cùng các đơn vị nhỏ hơn tại Iraq, Syria và Jordan.

Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot được Mỹ điều từ Hàn Quốc sang Trung Đông hồi năm ngoái đã quay trở lại nước này vào tháng 11 vừa qua.