Đăng tin sai sự thật vụ 'xây nhầm nhà' ở Hải Phòng, chủ Facebook bị công an triệu tập

Tin từ cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng vừa cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị vừa phát hiện tài khoản Facebook "Vương Quốc Thái Thái" có hành vi đăng tải video nội dung sai sự thật liên quan vụ việc xây nhầm nhà (tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng).

Ngay khi nắm được sự việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh và xác định nam thanh niên N.V.T là người quản lý, sử dụng tài khoản Facebook nói trên.

Nam thanh niên N.V.T tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, N.V.T đã thừa nhận hành vi đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng của mình; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Cũng theo cơ quan công an, hiện nay trên không gian mạng xuất hiện một số cá nhân, người dân lợi dụng vụ việc trên để cắt, ghép thông tin chưa được kiểm chứng, chưa xác thực gây nhiều loạn thông tin.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, người dân không cắt ghép các thông tin trên mạng, không biên tập video chứa các nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng để đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội.