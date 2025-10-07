Thái Nguyên: Bão số 11 gây ảnh hưởng lớn, một nhân viên y tế trường học tử vong trên đường đi làm

Chiều ngày 7/10, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, bà Nông Thị Điệp - Chủ tịch UBND xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, trên địa bàn xã ngập úng diện rộng, sạt lở nghiêm trọng tại các tuyến liên thôn. Trên địa bàn xã có 11/19 thôn hiện đang cô lập, chia cắt do nước lũ. Xã đã tổ chức di dời trên 20 hộ dân tại các thôn thuộc xã Kim Hỷ cũ. Bước đầu ghi nhận đã có thiệt hại về người.

"Nạn nhân là Nguyễn Sơn T (SN 1988, ở xã Na Rì) hiện đang là nhân viên y tế trường học ở trên địa bàn xã. Nạn nhân đang trên đường đi làm thì gặp cột điện viễn thông đổ đã gây ra tai nạn giao thông dẫn đến tử vong" - bà Điệp thông tin.

Chính quyền phường Bắc Kạn thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ tối 6/10 đến ngày 7/10/2025, trên địa bàn đã xảy ra nhiều thiệt hại về nhà ở, giao thông, điện và sản xuất nông nghiệp.

Một nhân viên y tế trường học ở xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên gặp nạn trên đường đi làm - (ảnh TO).

Theo thống kê sơ bộ đến 10h ngày 7/10/2025, phường Bắc Kạn có 23 hộ bị sạt lở taly dương, chủ yếu tại khu vực Xuất Hóa và Phùng Chí Kiên (cũ), ước tính khối lượng đất sạt khoảng 3.000m3; 01 nhà bị sập và 11 bếp bị vùi lấp. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ách tắc cục bộ trên nhiều tuyến đường như Quốc lộ 3B (đoạn tổ 7B) và đường Bắc Kạn đi Nông Thượng, Chợ Đồn. Hệ thống điện ghi nhận 01 cột bị đổ hoàn toàn tại tổ 12 và 01 cột bị đổ một nửa tại tổ 16.

Nhiều diện tích ruộng lúa, ao cá bị ngập úng, bùn đất vùi lấp đang được thống kê. Tổng thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Bắc Kạn đã huy động 100% lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả. Phường đã tổ chức di dời 27 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, tiếp tục vận động một số hộ di dời đến nơi an toàn; đồng thời phối hợp với Điện lực khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo điện sinh hoạt cho Nhân dân.

Ngập úng tại phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên - (ảnh phường BK).

Còn tại xã Ba Bể, mưa lớn kéo dài, gây ảnh hưởng thiệt hại đến một số nhà ở, diện tích đất sản xuất nông nghiệp và một số tuyến đường giao thông nông thôn.

"Tổng số nhà bị sạt lở taluy có 4 hộ ở các thôn: Nà Niềng, Nà Niểm, Ngạm Khét, Bản Cám Thượng. 07 hộ trong thôn Nà Niềng có nguy cơ sạt lở cao cần phải di dời khẩn cấp. Hiện nay các hộ đang được hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, xã có khoảng 30 ngôi nhà có nguy cơ ngập nước. Hiện nay Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã cùng các lực lượng liên quan hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn để giảm thiểu thiệt hại. Khoảng 60ha diện tích lúa đang chuẩn bị trổ bông bị ngập; khoảng 20 ha bị ngập nước. Bên cạnh đó, 1 tuyến đường bê tông bị nứt gãy ở thôn Nà Nghè" - bà Nông Thị Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Ba Bể thông tin.

Ghi nhận của PV, tại thôn Bản Cám, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, hàng loạt nương ngô và đồng lúa, nhà ở của người dân bị ngập lụt. Hiện nước sông Năng và các sông ở khu vực xung quanh hồ Ba Bể nước vẫn đang dâng, mưa lớn kéo dài chưa có dấu hiệu giảm.

Nước sông Năng ở xã Ba Bể dâng cao gây ngập nhiều nơi - (ảnh Nhật Tân).

Bên cạnh đó nhiều xã, phường khác của tỉnh Thái Nguyên cũng xảy ra ngập trên diện rộng và sạt lở ảnh hưởng đến người dân.

Theo bản tin phát của của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên vào hồi 12h30 ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh này đã xuất hiện lũ lớn trên các sông suối.

Mực nước lúc 11h00, trên sông Cầu, tại trạm đo Bắc Kạn 132,11m - trên báo động (BĐ) 1, 0,11m; tại trạm Thác Giềng 100,97m - trên BĐ3 2,47m; tại trạm Chợ Mới 60,05m - trên BĐ3: 2,05 m; tại trạm Gia Bẩy 28,26m - trên BĐ3 1,26 m; tại trạm Chã 8,38m - trên BĐ1 0,38m. Trên sông Năng tại trạm đo Ba Bể mực nước lúc 8h00 ngày 07/10/2025 ở mức 156,47 m - dưới BĐ3: 0,03 m.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm ở các xã, phường như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình,….