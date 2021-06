Thái Bình: Khởi tố vụ trẻ mầm non bị nhét giẻ vào miệng

Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhét giẻ vào bé trai xảy ra tại trường mầm non Sao Việt.

Hình ảnh bé trai bị nhét giẻ vào miệng (ảnh cắt từ clip)

Chiều 30/6, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140, Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 6/4/2021 tại trường mầm non Sao Việt, địa chỉ tại số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP Thái Bình.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình tập trung điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bị một người phụ nữ bạo hành bằng cách nhét giẻ vào miệng.

Theo nội dung clip, một người phụ nữ tại lớp mầm non đang có hành động dùng tấm giẻ màu trắng nhét chặt vào miệng, mặc cho cháu bé kêu khóc khản tiếng. Không chỉ vậy, người phụ nữ này còn dùng tay và chân của mình ghì chặt tay, chân, khống chế bé trai, mặc cho bé giãy giụa.

Nơi xảy ra vụ việc được cho là cơ sở mầm non tư thục Sao Việt có địa chỉ tại số 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP. Thái Bình.

Liên quan đến vụ việc, UBND TP. Thái Bình đã có văn bản yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non tư thục Sao Việt. Đồng thời, đề nghị Công an TP.Thái Bình khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sau đó, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT Thái Bình phối hợp với các đơn vị chức năng TP. Thái Bình khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc và có hình thức xử lý nghiêm.

Thông báo từ Bộ GD&ĐT cho biết, theo xác minh ban đầu, đây là lớp học được UBND phường Tiền Phong, TP. Thái Bình cấp phép thành lập vào ngày 3/7/2020, do bà Lê Thị Hương Giang (33 tuổi, quê tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm chủ, chịu trách nhiệm và chịu sự quản lý của Phòng GD&ĐT TP. Thái Bình.

