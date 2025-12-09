Tết Nguyên đán năm nay, nhiệt độ có thể lạnh hơn trung bình nhiều năm

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 12/2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Tết Nguyên đán năm nay, nhiệt độ sẽ lạnh hơn trung bình nhiều năm. Ảnh: Tuấn Anh

"Theo nhận định xa của chúng tôi, rất có thể dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiệt độ sẽ lạnh hơn trung bình nhiều năm", ông Hoàng Đức Cường nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Đức Cường, trong tháng 12/2025 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị trở vào đến khu vực phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Trong tháng 12/2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Tại khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương với TBNN). Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4/2026.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Quốc gia nhận định: "Từ tháng 12 đến tháng 1 hằng năm là giai đoạn cao điểm của không khí lạnh, nhưng năm nay các đợt lạnh được dự báo mạnh hơn và xâm nhập sâu hơn xuống các tỉnh phía Nam so với trung bình nhiều năm".

Theo ông Lâm, trong nửa cuối tháng 12, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến miền Bắc rơi vào rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tại các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ giảm sâu có thể dẫn đến hiện tượng băng giá, sương muối, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, mùa đông năm nay ở Bắc Bộ chủ yếu xuất hiện kiểu thời tiết rét khô – ban ngày trời nắng nhẹ, nhưng về đêm và sáng sớm rét buốt. Đây sẽ là trạng thái phổ biến xuyên suốt tháng 12/2025 và tháng 1/2026.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng lưu ý, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026, khu vực Bắc Bộ có thể xuất hiện nhiều đợt mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm tăng cao – đặc trưng của thời tiết nồm ẩm cuối mùa đông. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, hiện tượng mưa trái mùa có thể xảy ra trong tháng 1–2/2026, trong khi Trung Bộ tiếp tục duy trì mưa vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2025.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe trước các đợt rét mạnh sắp tới; đồng thời theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo để ứng phó kịp thời với các hình thái thời tiết cực đoan.