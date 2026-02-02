Trung Quốc quyết liệt chống tham nhũng, 'đả 10 hổ' trong 1 tháng

Theo China News Service, ngay trong tháng đầu tiên của năm, Trung Quốc đã liên tiếp phát đi những tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm chống tham nhũng, với hàng loạt quan chức cấp cao bị điều tra và xử lý.

Ngày 31/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Vương Tường Hỉ, Bí thư Đảng ủy kiêm Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp. Tính từ đầu năm đến nay, Trung Quốc công bố xử lý 8 cán bộ quản lý cấp trung ương.

Ông Trương Hựu Hiệp.

Ngoài ra, ông Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cùng ông Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Trung ương, cũng bị đưa vào diện xem xét và điều tra. Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, Trung Quốc đã xử lý tổng cộng 10 “con hổ” – thuật ngữ chỉ các quan chức cấp cao dính líu đến tham nhũng.

Năm 2025, Trung Quốc công bố xử lý 65 cán bộ quản lý trung ương trong cả năm. Sang năm 2026, cường độ chống tham nhũng không những không giảm mà còn tiếp tục được đẩy mạnh ngay từ đầu năm.

Giáo sư Trương Chấn, Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam, cho rằng đấu tranh chống tham nhũng là một cuộc chiến lâu dài của nước này và không tồn tại cái gọi là “nới lỏng” hay “nghỉ ngơi”. Các vụ việc gần đây cho thấy quyết tâm nhất quán của lãnh đạo Trung Quốc: tham nhũng phải bị đảo ngược, bị xóa bỏ và không để các phần tử tham nhũng có chỗ dung thân.

Theo ông Trang Đức Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Công, Đại học Bắc Kinh, việc điều tra hàng loạt cán bộ cấp cao ngay đầu năm có tác dụng xóa bỏ tâm lý chờ đợi, quan sát hoặc may rủi của một số cá nhân, đồng thời tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ.

Không có “vùng cấm” hay “điểm mù”

Việc xử lý liên tiếp các “con hổ” được cho là phản ánh chiến lược đẩy mạnh chống tham nhũng theo chiều sâu của Trung Quốc. Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 20 nước này đã xác định rõ nhiệm vụ năm 2026 là tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như tài chính, doanh nghiệp nhà nước, năng lượng, cũng như vào nhóm “thiểu số then chốt” nắm giữ quyền lực lớn.

Trong số các quan chức bị điều tra có những người từng đứng đầu các lĩnh vực quan trọng, như Cố Quân, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, hay Tôn Thiệu Thành, cựu Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông.

Theo Giáo sư Trương Chấn, dù giữ chức vụ cao đến đâu, một khi vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc, không có ngoại lệ.

Sau khi hai lãnh đạo quân đội cấp cao “ngã ngựa”, Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân nhấn mạnh rằng Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương không có vùng cấm trong chống tham nhũng, bao phủ toàn diện và tuyệt đối không khoan nhượng.

Đáng chú ý, trong số các quan chức bị xử lý tháng 1, có 5 người đã nghỉ hưu, bao gồm Trương Kiến Long, cựu Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Nhà nước, đã nghỉ hưu hơn 5 năm và nay đã 69 tuổi.

Điều này được cho là thể hiện quan điểm rõ ràng của Trung Quốc: nghỉ hưu hay chuyển vị trí không đồng nghĩa với “hạ cánh an toàn”. Theo ông Trang Đức Thủy, thanh gươm chống tham nhũng luôn treo cao và các vi phạm kỷ luật, pháp luật sẽ không bị xóa bỏ theo thời gian hay sự thay đổi chức vụ.

Đáng chú ý hơn, trong số 10 “con hổ” còn có cả những cựu cán bộ thuộc hệ thống kiểm tra, giám sát kỷ luật, như Dương Hồng Dũng, từng là Phó trưởng đoàn thanh tra trung ương.

Báo Trung Quốc bình luận: "Điều này cho thấy ngay cả những người thực thi quyền lực giám sát cũng phải bị đặt trong “lồng thể chế”, nhằm ngăn chặn hiện tượng “bóng tối dưới ngọn đèn”".

(Nguồn: China News )