Miền Bắc ấm áp, nắng ráo trước khi đón không khí lạnh trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, gây mưa vài nơi, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Riêng thời tiết Hà Nội, sáng 2/2, nhiều mây, không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ; trưa và chiều, giảm mây, hửng nắng, trời ấm hơn với nhiệt độ cao nhất 22 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Cơ quan khí tượng nhận định đến ngày 4/2, đợt không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên, khoảng ngày 6-7/2, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa và rét trở lại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/2:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ C, nhiệt độ cao nhất 20–22 độ C. Nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 12–15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 19–22 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 22–24 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; riêng Lai Châu và Điện Biên trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 12–15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 19–22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14–17 độ C, phía Nam 17–20 độ C; nhiệt độ cao nhất 20–23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23–26 độ C, phía Nam 27–30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ C; nhiệt độ cao nhất 25–28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đêm và sáng trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30–33 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 21–23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30–32 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.