Thủ tướng: Năm 2025 sẽ thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau

Ngày 15-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung rà soát, thúc đẩy hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông năm 2025 và nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng các đoạn trên tuyến cao tốc này thời gian tới.

Nghiên cứu mở rộng trong giai đoạn tới

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có chiều dài khoảng 2.055 km, quy mô 6-12 làn xe. Bộ Xây dựng cho biết đến nay tuyến cao tốc này đã đưa vào khai thác khoảng 1.652 km và đang triển khai thi công 388 km. Một số đoạn tuyến đang được triển khai đầu tư mở rộng hoặc chuẩn bị đầu tư mở rộng.

Đến hết năm 2025, tuyến đường còn một số đoạn có quy mô 4 làn xe hạn chế, chỉ cho phép khai thác với tốc độ tối đa 90 km/giờ.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, việc đầu tư mở rộng có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn. Bộ Xây dựng cũng đánh giá, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có điều kiện thuận lợi để mở rộng, nếu mở rộng sẽ nâng tốc độ khai thác lên 120 km/giờ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn và khắc phục một số bất cập trong quá trình khai thác các đoạn cao tốc 4 làn xe hạn chế.

Việc đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới; phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực vận tải, sớm hoàn thiện công trình giao thông chiến lược để thúc đẩy liên kết vùng, góp phần tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là tập trung nguồn lực thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, bao gồm cả việc xây dựng các trạm dừng nghỉ. Ảnh: VGP

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với tinh thần làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 là tiếp tục rà soát, tập trung nguồn lực, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để hoàn thành, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ ngành, cơ quan, địa phương liên quan tổng kết giai đoạn 1, rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng dự án, đề xuất phương án đầu tư tổng thể để chuẩn bị triển khai mở rộng, nâng cấp các đoạn tuyến đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ đạt cao tốc hoàn chỉnh.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ nói trên.

Chủ trương xây dựng một số trung tâm thể thao tầm cỡ quốc tế

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến về chủ trương xây dựng một số trung tâm, khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế tại một số địa phương.

Theo đó, Thường trực Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, giao UBND các tỉnh, thành phố căn cứ các nghị quyết mới đây của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, quy định của pháp luật; căn cứ định hướng, quy hoạch, tình hình thực tiễn, xem xét đề xuất của các nhà đầu tư để quyết định, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc xây dựng các trung tâm, khu liên hợp thể thao với tầm cỡ quốc tế.

Các trung tâm, khu liên hợp thể thao có khả năng tham gia tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội (Olympic), bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thường trực Chính phủ cũng tiếp tục cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định kiểm soát thương mại chiến lược chuẩn bị trình Chính phủ ban hành; hoàn thiện Đề án về nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước để chuẩn bị trình Bộ Chính trị xem xét.