Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 8,3 tỉ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp rà soát, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào tối 7-9, trong đó tập trung về tình hình xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao, bố trí nguồn vốn cho các dự án đường sắt.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để khởi công dự án vào ngày 19-12-2025. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, cơ quan với những tiến triển tích cực sau cuộc họp ngày 30-8 vừa qua.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với phía Trung Quốc chuẩn bị cuộc họp Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, cụ thể, hiệu quả, trong đó có nội dung đề nghị phía Trung Quốc lựa chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp đường sắt...

Giao Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để khởi công dự án vào ngày 19-12-2025 theo Công điện số 158/CĐ-TTg.

Đồng thời, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10-2025 theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật nhu cầu sử dụng đất liên quan điều chỉnh hướng tuyến, việc chuyển đổi sử dụng đất lúa, đất rừng, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phối hợp với các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Nhấn mạnh tinh thần "không có gì là không thể", phân công phải "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và giao các Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực cụ thể liên quan, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan báo cáo vào thứ Bảy hằng tuần về các công việc được giao; chủ động giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trị giá hơn 8 tỉ USD

Theo Nghị quyết 187/2025/QH15 ngày 19-2-2025 của Quốc hội, dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (TP Hải Phòng); chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km; chiều dài các tuyến nhánh khoảng 27,9 km.

Quy mô đầu tư mới toàn tuyến đường đơn, khổ 1.435 mm; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa; tốc độ thiết kế 160 km/giờ đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai mới đến ga Nam Hải Phòng, tốc độ thiết kế 120 km/giờ đối với đoạn qua khu vực đầu mối TP Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/giờ đối với các đoạn tuyến còn lại.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 203.231 tỉ đồng (tương đương 8,3 tỉ USD), khởi công trong tháng 12-2025 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất năm 2030.