Tây Ninh: Người dân kéo được cá sấu 37kg trên sông

Ngày 13-11, Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa tiếp nhận con cá sấu nặng 37kg do người dân địa phương giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 12-11, anh Nguyễn Văn Chuyển (30 tuổi, ngụ xã Hưng Điền) đang đánh bắt cá trên sông Cái Cỏ, đoạn giáp ranh biên giới Campuchia thì phát hiện cá lớn đang quẫy mạnh trong lưới.

Anh Nguyễn Văn Chuyển đã bắt được con cá sấu nặng 37kg trên Sông Cái Cỏ. Ảnh: BP

Khi kéo lên, anh nhận ra đó là một con cá sấu trưởng thành, thân dài. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, anh Chuyển đã chủ động mang cá sấu đến giao nộp cho Đồn Biên phòng Sông Trăng.

Lực lượng biên phòng đã tiếp nhận, khóa mỏ và cố định bốn chân để đảm bảo an toàn, đồng thời bảo quản và làm thủ tục bàn giao về cơ quan bảo tồn chuyên trách theo quy định. Con cá sấu nặng 37kg.

Đồn Biên phòng Sông Trăng đánh giá hành động của anh Nguyễn Văn Chuyển thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần hợp tác với lực lượng chức năng trong việc bảo vệ động vật hoang dã, nhất là khu vực biên giới.

Hiện con cá sấu trên đang chờ bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền theo quy định.