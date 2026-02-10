Đề xuất chuyến bay chậm 3 giờ, hãng phải hoàn vé cho khách

Để triển khai Luật Hàng không dân dụng 2025 vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về vận tải hàng không. Trong đó, nghĩa vụ của hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm, hủy được sửa đổi theo hướng tăng trách nhiệm của hãng, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của hành khách.

Dự thảo nêu rõ chuyến bay bị chậm tức có thời gian khởi hành thực tế muộn hơn từ 15 phút trở lên so với giờ khởi hành theo lịch bay. Khi đó, hãng phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu rõ lý do chuyến bay bị chậm, đồng thời cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới trên màn hình thông tin tại sân bay với tần suất ít nhất 30 phút một lần.

Đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng phải thực hiện các nghĩa vụ trên và phục vụ ăn, uống hoặc phát phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Hãng cũng phải xem xét chuyển đổi thời gian bay theo yêu cầu của khách, miễn trừ điều kiện và phụ phí chuyển đổi nếu có.

Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng phải thực hiện các nghĩa vụ trên và hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý chuyển đổi hành trình, thời gian khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác.

Ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc người dân đón Việt kiều về nước ăn Tết, tháng 1/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trường hợp chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài việc hoàn vé theo yêu cầu, hãng còn phải bồi thường cho hành khách. Chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, trong khung từ 7h đến 22h, ngoài hoàn vé và bồi thường, hãng phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc giải pháp thay thế khác nếu được sự đồng ý của khách.

So với quy định hiện hành, dự thảo đã rút ngắn mốc thời gian phát sinh nghĩa vụ hoàn vé và bồi thường. Hiện với chuyến bay bị chậm từ 2 giờ, hãng hàng không phục vụ uống; với chuyến bay bị chậm từ 3 giờ, hãng phục vụ ăn. Hãng chỉ hoàn trả tiền vé cho hành khách khi chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên, hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc tiền phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách.

Dự thảo cũng bổ sung quy định với trường hợp hãng thay đổi lịch bay sớm hoặc muộn hơn từ 4 giờ so với giờ khởi hành ghi trên vé. Theo đó, hãng phải hoàn vé, chuyển đổi hành trình hoặc chuyển sang chuyến bay khác cho khách trong 72 giờ so với giờ khởi hành ghi trên vé. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng kéo dài việc hoàn vé, đổi chuyến, gây bức xúc cho khách như thời gian qua.

Cùng với đó, dự thảo quy định hãng không phải bồi thường khi chuyến bay bị chậm, hủy do thời tiết xấu, nguy cơ mất an ninh hoặc các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc sửa đổi nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải hàng không, bảo vệ quyền lợi của hành khách khi lịch bay bị thay đổi nhiều lần, làm ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân và công việc. Với quy định này, hãng hàng không phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng lịch bay, bố trí đội tàu bay khai thác, hạn chế tình trạng chậm chuyến.

Thời gian qua, tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến vẫn diễn ra khá phổ biến, trong khi việc thực thi các quy định hiện hành còn thiếu đồng bộ, hành khách thường ở thế yếu khi yêu cầu quyền lợi.

Góp ý vào dự thảo, một số đại diện hãng hàng không cho rằng việc thay đổi quy định theo dự thảo sẽ làm tăng chi phí, ảnh hưởng các hãng trong điều kiện vận tải hàng không thương mại gặp nhiều khó khăn.