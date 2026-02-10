Hàn Quốc lấy làm tiếc với vụ quan chức phát ngôn không phù hợp về phụ nữ Việt Nam

"Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam vô cùng lấy làm tiếc trước việc một quan chức địa phương của Hàn Quốc đã có phát ngôn không phù hợp liên quan đến người phụ nữ Việt Nam", Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 9/2 đăng trên Facebook, dẫn lời Đại sứ Choi Young Sam.

Đại sứ quán cho biết thêm chính quyền huyện Jindo cũng coi đây là vấn đề nghiêm trọng, gây tổn hại đến giá trị đa văn hóa và nhân quyền, đồng thời đã công bố văn bản xin lỗi chính thức, cam kết có biện pháp triệt để nhằm ngăn ngừa sự việc tái diễn.

"Hàn Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có 'Mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện', đồng thời là những người bạn gần gũi của nhau, do đó Hàn Quốc rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực để nhân dân hai nước tăng cường giao lưu dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau", tuyên bố có đoạn.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam. Ảnh: TTXVN

Ông Kim Hee-soo, chủ tịch huyện Jindo, thuộc tỉnh Jeolla Nam, gần đây gây bất bình vì ý tưởng nên "nhập khẩu phụ nữ trẻ từ những nơi như Việt Nam hoặc Sri Lanka" nhằm đối phó nguy cơ "tuyệt chủng dân số".

Hàn Quốc đang đối mặt vấn đề suy giảm dân số nghiêm trọng và giới chức nước này đã tìm nhiều biện pháp để thúc đẩy tỷ lệ sinh, nhằm tránh nguy cơ "tuyệt chủng dân số". Tuy nhiên, ý tưởng như của ông Kim là chưa từng có và vấp phải làn sóng phản đối giận dữ, từ cả người Hàn Quốc lẫn cộng đồng người Việt Nam và người Sri Lanka ở nước này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 6/2 đã gửi công văn tới giới chức tỉnh Jeolla Nam và huyện Jindo, coi đây là ngôn từ xúc phạm, thiếu chuẩn mực, cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và sửa chữa trên tinh thần cầu thị.

Ông Kim đã xin lỗi hôm 4/2, giải thích không cố ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào, nhưng không xoa dịu được nỗi bức xúc của dư luận. Ông sau đó bị đảng Dân chủ Hàn Quốc khai trừ vì "vi phạm nghiêm trọng".