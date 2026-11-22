Thông tin từ Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phát hiện website có tên miền bcavneid.com giả mạo Hệ thống định danh điện tử (VNeID) của Bộ Công an, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng An ninh mạng, website bcavneid.com có giao diện được thiết kế tương tự hệ thống VNeID chính thức, dễ khiến người sử dụng nhầm tưởng đây là trang thông tin của cơ quan chức năng.

Lợi dụng sự thiếu cảnh giác và tâm lý muốn giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, các đối tượng có thể dụ dỗ người dân truy cập, đăng nhập, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện những thao tác theo hướng dẫn trên trang web giả mạo.

Đáng chú ý, VNeID hiện được sử dụng rộng rãi trong thực hiện các thủ tục hành chính, xác thực danh tính và khai thác tiện ích số. Vì vậy, việc giả mạo hệ thống này không chỉ nhằm chiếm đoạt thông tin đăng nhập mà còn có thể trở thành bước đầu để các đối tượng thực hiện nhiều hành vi lừa đảo tiếp theo...

Hình ảnh website giả mạo. Ảnh: Cơ quan Công an.

Khi người dùng nhập thông tin vào website không chính thống, dữ liệu cá nhân có nguy cơ bị thu thập, sử dụng trái phép, trong đó có thông tin định danh, tài khoản, mật khẩu và những dữ liệu nhạy cảm khác.

Từ những thông tin bị đánh cắp, các đối tượng có thể tiếp tục khai thác để mạo danh chủ tài khoản, tiếp cận người thân, bạn bè nhằm thực hiện hành vi lừa đảo; tìm cách chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, lấy cắp mã xác thực OTP hoặc thực hiện các giao dịch trái phép.

Nghiêm trọng hơn, trong một số trường hợp, việc làm theo hướng dẫn hoặc tải các tệp, ứng dụng không rõ nguồn gốc từ những website giả mạo còn có thể khiến thiết bị của người dùng bị xâm nhập, mất quyền kiểm soát và trở thành công cụ phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân chỉ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua những cổng dịch vụ công và ứng dụng chính thức. Không truy cập các đường link lạ, website không rõ nguồn gốc hoặc có tên miền gây nhầm lẫn với hệ thống của cơ quan nhà nước. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã xác thực OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hay trang web nào chưa được xác minh. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động bảo vệ thiết bị và dữ liệu của mình. Không tùy tiện tải, cài đặt ứng dụng từ các đường dẫn không đáng tin cậy. Không làm theo hướng dẫn của người lạ yêu cầu chia sẻ màn hình, cung cấp mã xác thực hoặc thực hiện thao tác trên điện thoại. Trường hợp đã truy cập website nghi vấn hoặc lỡ cung cấp thông tin cá nhân, người dân cần nhanh chóng thay đổi mật khẩu tài khoản có liên quan, liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản nếu có nguy cơ lộ dữ liệu giao dịch và chủ động thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.