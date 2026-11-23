Đại diện cấp cao của EU về Ngoại giao và Chính sách An ninh Kaja Kallas. Ảnh AP

Tờ báo nhận định: "Bà Kallas chưa bao giờ thực sự là ứng cử viên thích hợp để đại diện cho lợi ích của châu Âu trong cuộc đối thoại với Moscow".

Như bài báo đã chỉ ra, tranh chấp về việc ai thực sự nên dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nga cũng là một cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng và sự cạnh tranh giữa các thể chế EU.

"Trong cuộc đấu tranh này, Ủy ban châu Âu, dưới sự lãnh đạo của bà Ursula von der Leyen, đang tìm cách giành được ảnh hưởng lớn hơn trong chính sách đối ngoại và loại bỏ bà Kallas," tác giả kết luận.

Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov tuyên bố rằng các nước châu Âu đang cố gắng tham gia vào các cuộc thảo luận về Ukraine, nhưng họ cần phải quyết định xem họ muốn chiến tranh hay hòa bình. Ông lưu ý rằng cho đến nay, tất cả các hành động thực tế của họ đều thể hiện mong muốn kéo dài cuộc xung đột.

Trước đó, Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Kaja Kallas không đồng ý với quyết định không đưa bà vào nhóm đàm phán về xung đột Ukraine, theo báo cáo của Politico.

"Hãy tìm và đọc các hiệp ước. Ai chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại? Như chúng tôi vẫn luôn nói với các đối tác của mình, pháp quyền ở châu Âu về cơ bản được quy định trong các hiệp ước. Vì vậy, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình. Tôi cũng sẵn sàng thực hiện công việc đó", bà Kallas nói khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc bà không tham gia vào quá trình đàm phán.

Các nhà ngoại giao châu Âu nói với tờ báo rằng việc bà Kallas vắng mặt trong nhóm đàm phán là do bà chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa xác nhận rằng châu Âu sẽ được đại diện trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga bởi các thể chế EU và các nước E5 tạo nên "liên minh các nước sẵn sàng". Các nước này bao gồm Đức, Pháp, Anh, Ý và Ba Lan.

Cố vấn tổng thống Yuriy Ushakov tuyên bố rằng các nước châu Âu đang cố gắng tham gia vào các cuộc thảo luận về Ukraine, nhưng họ cần phải quyết định điều họ muốn: chiến tranh hay hòa bình. Ông cũng lưu ý rằng cho đến nay, tất cả các hành động thực tế của họ đều cho thấy mong muốn kéo dài cuộc xung đột.