Vụ ô tô 7 chỗ đâm xe tải, 4 người chết ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế

Trước đó vào hồi 12h48 cùng ngày, tại Km 42+600 quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo BKS 98E-000.77, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 98R-013.xx do ông Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với xe ô tô BKS: 19A-483.xx do anh Lại Quang Nhân (SN 1993, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Hậu quả vụ tai nạn là 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu Vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Các nạn nhân đều đi trên ô tô 7 chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã cùng đoàn công tác do ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi sức khỏe nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang Nhân về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.