Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức bắt, áp giải 3 bị cáo từng giữ vị trí quản lý, điều hành tại Công ty GFDI theo các quyết định của TAND TP Đà Nẵng về việc bắt bị cáo để tạm giam.

Bắt, tạm giam 3 cựu lãnh đạo Công ty GFDI. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ba bị cáo gồm N.Đ.Đ, Giám đốc tài chính Công ty GFDI; T.H.T, Giám đốc Sở giao dịch Hội sở Công ty GFDI và T.T.K.T, Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở Công ty GFDI. Cả 3 bị cáo cùng bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để bảo đảm việc bắt, tạm giam được thực hiện chính xác, chặt chẽ và an toàn, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, xác minh và thu thập thông tin liên quan đến các bị cáo.

7h30 ngày 11/9, Tổ công tác triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Tại địa điểm thực hiện, lực lượng chức năng công bố các quyết định của TAND TP Đà Nẵng về việc bắt bị cáo để tạm giam, giải thích quyền và nghĩa vụ liên quan cho các bị cáo, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Sau khi hoàn tất thủ tục, 3 bị cáo được áp giải về Trại tạm giam số 1, Công an TP Đà Nẵng để tiếp nhận, quản lý, giam giữ theo quy định, phục vụ công tác tố tụng và xét xử.