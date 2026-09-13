Indonesia: Tàu chở hơn 240 người được báo cáo mất tích trên biển, lý do là gì?

Lực lượng cứu hộ Indonesia đã phát động chiến dịch tìm kiếm vào hôm nay, 13/9, sau khi các nhà chức trách mất liên lạc với một tàu chở khách chở hơn 240 người trên Biển Java, trong khi tàu đang di chuyển từ Đông Java đến tỉnh Nam Kalimantan, theo AP.

Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ tại thành phố Banjarmasin ở Nam Kalimantan, nằm trên đảo Borneo, cho biết họ đã nhận được báo cáo khoảng 2 giờ sau khi tàu Virgo Transport 8 mất liên lạc vào khoảng 2h sáng.

"Công ty vận hành tàu đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng sau khi nhận được thông tin rằng tàu đã gặp thời tiết xấu" - ông I Putu Sudayana, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ, cho biết.

Đã có báo cáo về việc tàu gặp thời tiết xấu trước khi mất liên lạc. Ảnh minh họa: Unsplash.

Thông tin ban đầu cho thấy, vị trí cuối cùng của tàu được ghi nhận là ở Biển Java, cách một bến tàu ở Banjarmasin khoảng 148 km. Theo danh sách hành khách, tàu chở 241 người (một số nguồn tin của Indonesia ghi là 243 người).

Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Tổng Giám đốc Yoel Rihi của công ty vận hành tàu cho biết tàu khởi hành lúc hơn 10h sáng thứ Bảy, theo giờ địa phương, theo Antara News.

Một đội cứu hộ đã được điều động đến bến tàu ở Banjarmasin, và một tàu cứu hộ đã đi đến vị trí cuối cùng được ghi nhận của tàu Virgo Transport 8.

Các nhà chức trách đang huy động tất cả nhân lực và phương tiện hiện có vì tàu chở nhiều hành khách và thủy thủ đoàn. Các cơ quan chức năng cũng đang theo dõi chặt chẽ điều kiện thời tiết trong khu vực.