Chiến đấu cơ J-10C Trung Quốc khiến F-16 Mỹ bị 'lỗi thời'

Theo đánh giá từ 1 phi công Pakistan, J-10C vượt F-16 khoảng một thế hệ về nhiều khía cạnh quan trọng, từ radar, hệ thống điện tử hàng không đến tác chiến điện tử. Đáng chú ý nhất là khả năng sử dụng tên lửa không đối không PL-15, loại vũ khí được cho là mang lại lợi thế lớn cho J-10C trong các cuộc giao chiến ngoài tầm nhìn.

Cả J-10C và F-16 đều thuộc nhóm tiêm kích hạng nhẹ, sử dụng một động cơ. Tuy nhiên, Không quân Pakistan đang vận hành nhiều biến thể F-16 với mức độ hiện đại khác nhau, từ những phiên bản có nguồn gốc thời Chiến tranh Lạnh đến F-16 Block 50/52 được nâng cấp đáng kể.

J-10C nối tiếp quá trình thay thế vai trò của F-16

Vị thế của F-16 trong Không quân Pakistan đã chịu sức ép ngày càng lớn khi nước này lần lượt đưa vào biên chế các tiêm kích Trung Quốc hiện đại hơn.

Trong những năm 2000, JF-17 đã bắt đầu tạo ra sự thay đổi về cán cân năng lực. Đến đầu những năm 2020, JF-17 Block 3 tiếp tục nâng cao khoảng cách về công nghệ, trước khi J-10C trở thành mẫu tiêm kích có năng lực cao hơn trong dòng máy bay chiến đấu mới của Pakistan.

JF-17 Block 3 và J-10C đều được xếp vào nhóm tiêm kích thế hệ 4+, được trang bị nhiều công nghệ điện tử hàng không và vũ khí có nguồn gốc từ những chương trình tiêm kích thế hệ thứ năm của Trung Quốc, trong đó có J-20.

Sự khác biệt giữa các dòng máy bay ngày càng rõ nét sau cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan năm 2025. F-16 của Pakistan được cho là gặp hạn chế về năng lực tác chiến ngoài tầm nhìn do phụ thuộc vào tên lửa AIM-120C-5 có tầm bắn khoảng 100 km và sử dụng đầu dò đã tương đối lỗi thời.

Trong khi đó, PL-15 trên J-10C được cho là có tầm bắn gần 300 km cùng đầu dò radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA hiện đại hơn. Chênh lệch về tên lửa vì thế trở thành một trong những yếu tố quan trọng làm gia tăng khoảng cách giữa F-16 và các tiêm kích Trung Quốc mới hơn.

J-10C giúp Trung Quốc nâng vị thế trên thị trường tiêm kích

Việc đưa J-10C vào biên chế đã mang lại cho Pakistan một năng lực tác chiến mới trong cạnh tranh trên không với Ấn Độ. Trong cuộc xung đột tháng 5/2025, J-10C của Pakistan được cho là đã bắn hạ từ một đến bốn tiêm kích Rafale của Không quân Ấn Độ. Những tuyên bố này sau đó trở thành một trong những yếu tố được chú ý khi đánh giá hiệu quả thực tế của J-10C.

J-10C cũng được cho là đã thể hiện kết quả đáng chú ý trong các cuộc không chiến mô phỏng. Một số nguồn tin cho biết loại tiêm kích này giành chiến thắng với tỷ số 9-0 trước Eurofighter của Không quân Qatar trong các cuộc giao chiến huấn luyện.

Những kết quả trên, nếu được duy trì trong hoạt động thực tế, có thể giúp J-10C củng cố vị thế trên thị trường xuất khẩu tiêm kích hạng nhẹ và hạng trung.

Sự thành công của J-10C không chỉ ảnh hưởng tới cán cân quân sự tại Nam Á mà còn góp phần nâng cao uy tín của ngành công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc.

Pakistan là quốc gia đầu tiên đưa các tiêm kích thế hệ 4+ của Trung Quốc vào vận hành trên quy mô đáng kể, qua đó trở thành một trong những khách hàng giúp chứng minh năng lực của các hệ thống vũ khí này trên thực tế.

Trung Quốc hiện cũng được đánh giá đang dẫn đầu thế giới trong tiến trình phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu, với khoảng cách được cho là lên tới gần một thập kỷ so với nhiều đối thủ.

Khả năng tác chiến được chứng minh của J-10C cùng kế hoạch Pakistan tiếp tục mua các tiêm kích Trung Quốc hiện đại hơn đang tạo thêm sức ép lên Không quân Ấn Độ. New Delhi được cho là đang phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa để duy trì ưu thế trên không trước sự phát triển của lực lượng Pakistan.