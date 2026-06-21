Đóng giả nữ doanh nhân thành đạt, lừa 5 người đàn ông hơn 7 tỷ đồng

Ngày 21/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Phang Văn Ý (sinh năm 2000), xã Tam Thái; Vi Đức Sang (sinh năm 1999) và Ngân Tiến Duy (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Tam Quang; Bùi Quang Huy (sinh năm 2002), xã Yên Hòa; Lô Văn Quang (sinh năm 2000), xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác điều tra cơ bản chuyên đề về công dân Bắc Ninh xuất cảnh sang Trung Quốc làm ăn, buôn bán, thăm thân, chữa bệnh và công tác quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại Công an Bắc Ninh phát hiện một số công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào, Campuchia có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt Nam nên đã báo cáo Giám đốc lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong vụ án.

Trên cơ sở chuyên án do Phòng An ninh đối ngoại xác lập, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn ở huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An. Qua đó, xác định 5 đối tượng trên thường xuyên xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bokeo (Lào), có biểu hiện bất minh về kinh tế. Dù ít về địa phương nhưng liên tục chuyển tiền cho gia đình xây, sửa nhà cửa, mua ô tô và nhiều tài sản có giá trị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng đã làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng sử dụng sim rác lập tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân hoặc người kinh doanh thành đạt để kết bạn, nhắn tin làm quen với các bị hại.

Sau khi tạo dựng lòng tin và lừa dối tình cảm, nhóm này dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào sàn giao dịch tiền ảo giả mạo mang tên "bitsten" tại địa chỉ http://bitsten.hlkp.mom/.

Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản trung gian theo hướng dẫn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt rồi chặn mọi liên lạc.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan điều tra và Phòng An ninh đối ngoại, đã phối hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh làm rõ.

Sau khi xác định các đối tượng đã trở về địa phương và các địa bàn khác lao động để lẩn trốn, Công an Bắc Ninh đã đồng loạt tiến hành triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ.

Sau quá trình đấu tranh bền bỉ, mưu trí, các đối tượng khai nhận, với phương thức thủ đoạn sử dụng các số điện thoại sim rác để lập Facebook, Zalo giả danh các nữ doanh nghiệp hoặc những người kinh doanh thành đạt, nhắn tin làm quen, kết bạn, lừa dối tình cảm để lôi kéo các bị hại là người Việt Nam tham gia đầu tư tiền ảo bitsten, rồi sử dụng các tài khoản trung gian nhận tiền, chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước (bao gồm cả tỉnh Bắc Ninh) gồm: ông Nguyễn Hữu H, sinh năm 1959, trú ở xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bị chiếm đoạt số tiền 305 triệu đồng; ông Trần Xuân H, sinh năm 1963, trú ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bị chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng; anh Phạm Văn C sinh, năm 1973, ở phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng; anh Nguyễn Kiều H, sinh năm 1977, trú ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bị chiếm đoạt số tiền khoảng hơn 1,6 tỷ đồng; ông Trần Anh Văn, sinh năm 1961, trú ở phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, bị chiếm đoạt số tiền 987 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài chính, tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao trên không gian mạng; tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin và cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.