Chở khách lấy 100.000 đồng, tài xế có nguy cơ nhận mức phạt gấp 130 lần

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, một tài xế bị lực lượng CSGT lập biên bản sau khi sử dụng ô tô cá nhân để chở khách và thu 100.000 đồng tiền công. Với hành vi này, tài xế dự kiến bị phạt 13 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, hồi 17h55 ngày 12/9/2026, trên đường tỉnh 398D, thuộc phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Tổ CSGT địa bàn Việt Yên) tiến hành kiểm tra ô tô biển kiểm soát 98B-108.xx do anh Nguyễn V.V.M., trú tại TDP Ninh Khánh, phường Nếnh, điều khiển. Anh M. cũng là chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định chiếc xe không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng đã được sử dụng để chở một hành khách từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung và thu 100.000 đồng tiền công.

Tổ công tác sau đó lập biên bản đối với anh M. về hành vi: “Người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền”.

Tài xế ở Bắc Ninh chở khách từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung, thu 100.000 đồng nhưng bị CSGT lập biên bản, dự kiến phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX. (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, với hành vi vi phạm trên, mức tiền phạt dự kiến đối với người điều khiển phương tiện là 13 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Như vậy, với 100.000 đồng tiền công từ một chuyến chở khách, người điều khiển phương tiện có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt cao gấp 130 lần số tiền đã thu.

Vụ việc cũng cho thấy người sử dụng ô tô để chở khách có thu tiền cần nắm rõ các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, tránh việc sử dụng phương tiện không đủ điều kiện để thực hiện hoạt động này.