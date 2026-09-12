Bộ Nội vụ nói gì về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường?

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn thông tin về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính

Chiều 11/9, trao đổi với báo chí về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, trong đó có sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước.

Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính giảm đáng kể, từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố; từ 10.935 đơn vị hành chính cấp xã còn 3.321 đơn vị.

Theo ông Phan Trung Tuấn, hiện nay các địa phương đang tập trung vận hành ổn định hệ thống tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc đánh giá 1 năm vận hành mô hình tổng thể bộ máy chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã làm rõ những kết quả đạt được, một số hạn chế, bài học kinh nghiệm và giải pháp trong thời gian tới.

Những nội dung này được Hội nghị Trung ương 3 diễn ra vào tháng 7/2026 thảo luận và sau đó ban hành tại Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trung ương đồng thời ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình này.

Trên cơ sở Kết luận số 76, Bộ Nội vụ đã kịp thời tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 221/NQ-CP ngày 9/8/2026 về triển khai các nhiệm vụ thuộc khối Chính phủ, với nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận số 76.

Theo ông Phan Trung Tuấn, tinh thần chung hiện nay là giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời tập trung nâng cao năng lực vận hành, nhất là ở cấp xã.

Tuy nhiên, Kết luận số 76 cũng chỉ rõ một số đơn vị hành chính cấp xã hiện có quy mô nhỏ, chưa bảo đảm dư địa phát triển.

Một trong những nội dung quan trọng tại Kết luận số 76 là Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát kỹ lưỡng những đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá, nếu "thực sự cần thiết" thì địa phương mới đề xuất việc điều chỉnh, sắp xếp, tinh chỉnh một số đơn vị theo đúng định hướng của Trung ương.

Như vậy, việc rà soát không đồng nghĩa với yêu cầu phải tiếp tục sáp nhập tất cả các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí. Việc đề xuất điều chỉnh phải xuất phát từ yêu cầu thực tế, được đánh giá kỹ lưỡng đối với từng trường hợp.

Một nội dung quan trọng khác là Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất của mình.

Trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh, tinh chỉnh hoặc sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí hoặc thuộc những trường hợp đặc thù của địa phương, các địa phương phải rà soát, đánh giá tổng thể và kỹ lưỡng từng trường hợp.

Đặc biệt, nếu phương án điều chỉnh, sắp xếp được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, thì đơn vị hành chính mới phải bảo đảm đạt được mục tiêu đã đề ra khi địa phương xây dựng phương án và trình cấp có thẩm quyền.

Cũng theo đại diện Bộ Nội vụ, đến nay chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sáp nhập một số xã, phường.