Tài xế xe tải 2 lần thoát chết trong vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Ông Đoàn Đức Dũng (ngụ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), người lái xe tải bị nhóm đối tượng tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk, bắn nhưng may mắn thoát chết đã kể lại câu chuyện 2 lần thoát khỏi cửa tử với phóng viên Báo Người Lao Động.

Nhóm đối tượng chặn chiếc xe tải của ông Đoàn Đức Dũng

Theo ông Đoàn Đức Dũng, tối 10-6, ông điều khiển xe chở hàng từ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đi tỉnh Đắk Lắk. Tới hơn 1 giờ sáng 11-6, khi đi trên đường liên xã, gần trụ ở UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) thì bị nhóm người chặn đầu xe. Ông Đoàn Đức Dũng thấy nhóm này có khoảng 30 người, bịt kín mặt, chỉ để lộ hai mắt, mang theo súng.

Ông Đoàn Đức Dũng kể lại sự việc

Khi thấy xe ông Đoàn Đức Dũng, nhóm này nổ súng, yêu cầu dừng lại, tắt đèn. "Tôi nghe vậy liền tấp xe vào lề đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng hô "bắn". Tôi vội vàng nằm sát xuống ghế. Liền đó, kính gió ở vị trí tài xế bị bắn vỡ. Nhóm này tưởng tôi đã chết nên rời đi" - ông Dũng chưa hết bàng hoàng kể lại.

Nhóm đối tượng bắt ông Đoàn Đức Dũng đánh xe chặn ngang đường

Nhóm đối tượng rời đi, ông Dũng lái xe đi thì thấy trụ sở UBND xã Ea Ktur có một số vị trí bị cháy và bắt gặp một xe tải khác đang cháy.

Hoảng sợ, ông Dũng dừng xe, chạy vào vườn cà phê lẩn trốn thì tiếp tục bị nhóm khoảng 10 đối tượng khác từ trong vườn cà phê đi ra bắt gặp. Nhóm này yêu cầu ông Dũng quay lại, lái xe tải chắn ngang đường.

Sau đó, nhóm này dùng dao rựa chặt bể các lốp xe, đốt phần đầu xe để làm vật cản đường nếu bị truy đuổi. Sau khi ông Dũng làm theo yêu cầu, các đối tượng hung hãn bắt ông xuống xe.

Các lốp xe bị đâm lủng

"Lúc này, tôi nghĩ bọn chúng sẽ bắn tôi như cách đã làm với tài xế xe tải kia. May mắn thay, ngay lúc tôi vừa xuống xe thì có xe của lực lượng công an chạy tới. Do vậy, các đối tượng nói chặn bắn luôn xe công an. Nhân cơ hội này, tôi chạy nhanh vào vườn cà phê. Nếu lực lượng công an không đến sớm trong tích tắc thì chắc chắn chúng sẽ giết tôi" - ông Đoàn Đức Dũng kể lại.

Cũng theo ông Dũng, người đi cùng xe với ông tên T. cũng bị nhóm đối tượng đánh thương tích ở đầu, bắt quỳ giữa đường. May mắn là lực lượng công an có mặt kịp thời nên cả 2 thoát chết.

