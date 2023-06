Những đối tượng cầm đầu trong vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã khai gì?

Y Thô Ayun SN 1987, trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk là một trong những đối tượng trong nhóm cầm đầu vụ tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6. Để tập hợp người và vũ khí thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Y Thô Ayun đã liên hệ, lôi kéo những người mà hắn quen biết trên địa bàn huyện, sau đó đem ra lời hứa hẹn cho tiền, tài sản để cùng thực hiện hành vi.

Y Thô Ayun, một trong những đối tượng cầm đầu bị bắt giữ.

Đối tượng Y Chanh Niê (trú tại huyện Krông Búk) thì khai nhận đã được cấp súng và được chỉ đạo, khi vào trụ sở UBND xã gặp ai thì bắn, giết rồi ném bom xăng đốt trụ sở.

Đối tượng Y Chanh Niê bị bắt giữ dẫn giải về trụ sở Công an.

Đối tượng Y Măn Mlô (trú tại thị xã Buôn Hồ) khai, trong cuộc họp, những kẻ chủ mưu đã chỉ đạo, khi xông vào trụ sở của chính quyền gặp ai là giết người đó.

“Tôi được các đối tượng cầm đầu dụ dỗ, hứa hẹn, sau khi thực hiện hành vi phạm tội sẽ được lo cho cuộc sống ấm no, giàu sang”, Y Măn Mlô khai nhận.

Một trong những đối tượng trực tiếp cầm súng bắn chết cán bộ, chiến sĩ công an xã.

Nói về hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là hành vi gây mất an ninh, trật tự “có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính”. Cụ thể, sau khi xông vào 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, chúng đã đập phá tài sản, bắn chết 4 cán bộ, chiến sĩ và làm bị thương 3 cán bộ, chiến sĩ khác của lực lượng Công an xã đang túc trực tại cơ quan.

Đối tượng Y Măn Mlô được dẫn giải về trụ sở công an lấy lời khai.

Chưa dừng lại, nhóm đối tượng này còn manh động giết chết Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur. Ngoài ra, nhóm người này còn chặn xe ô tô, xe máy của người dân lưu thông trên đường, giết chết 3 người dân vô tội.

Lực lượng CSĐN triển khai phương án truy bắt đối tượng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng. Tính đến chiều 15/6, các đối tượng trong nhóm tham gia tấn công vào trụ sở 2 UBND xã rạng sáng 11/6 cơ bản đã bị bắt giữ.

