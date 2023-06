Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 5 chiến sĩ trong vụ trụ sở công an xã ở Đắk Lắk bị tấn công

Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Lê Kiên Cường, Thượng úy Đoàn Đình Bốp thuộc Công an xã Ea Ktur đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, TTATXH trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trụ sở UBND xã Ea Tiêu. Ảnh: LK

Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đối với Thiếu tá Trần Quốc Thắng, Đại úy Hà Tuấn Anh (đều công tác tại Công an xã Ea Tiêu), Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (Công an xã Ea Ktur) đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Những cá nhân nêu trên cũng được Trung ương đoàn trao tặng mỗi người một triệu đồng.

