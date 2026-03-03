Tài xế xe bán tải "tạt đầu" chèn ngã người đi xe máy chở trẻ em bị điều tra tội gì?

Ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Trần Anh Phương (SN 1979, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Tài xế Phương bị tạm giữ do đã điều khiển xe bán tải tạt đầu xe máy trên đường Đỗ Mười gây bất bình dư luận.

Trần Anh Phương bị tạm giữ. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video cho thấy hồi 21 giờ 15 phút ngày 27-2, một ô tô bán tải màu ghi xám đang lưu thông trên đường Vành đai 3 đã bất ngờ "tạt đầu" xe máy. Bị "tạt đầu" bất ngờ, người điều khiển xe máy cùng người phía sau bế một trẻ em ngã xuống đường, sát cạnh là chiếc xe tải hạng nặng đang chạy cùng chiều.

Ngay sau khi "tạt đầu" làm đổ xe máy, tài xế ô tô đã điều khiển chiếc xe bán tải bỏ đi. Ngã xuống đường, song rất may mắn là cả 3 người trên xe máy đều không bị chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều cán phải.

Tài xế xe tải tạt đầu xe máy. Ảnh: Gif

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hoàng Mai đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc. Danh tính tài xế điều khiển chiếc xe bán tải được xác định là Trần Anh Phương (SN 1979; thường trú tại phường Hoàng Mai).