Biển người đổ về đền Hùng

8h30, lực lượng chức năng bắt đầu mở hàng rào để người dân lên núi Nghĩa Lĩnh. Trước đó từ 4h, dòng người từ nhiều địa phương đã đổ về khu di tích lịch sử đền Hùng.

Liên tục được công an phát loa nhắc nhở, nhưng người dân vẫn chen lấn khiến nhiều người phía trước vấp ngã.

Một em bé bật khóc khi được người thân đưa ra khỏi đám đông.

Nhiều cháu nhỏ khác được đội tình nguyện đưa vào chờ người thân ở khu vực thoáng hơn. Sáng nay Phú Thọ cũng như các tỉnh miền Bắc không mưa, trời nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 28 độ C.

Dòng người đổ về chân núi Nghĩa Lĩnh mỗi lúc một đông. Cảnh sát phải thiết lập thêm điểm chờ tại khu vực cổng chính, nhưng chỉ sau ít phút cũng kín người.

Đường lên sân đền chật cứng, nhiều người phải ngồi chờ ở trên các sườn đồi.

Nhiều cháu nhỏ được phụ huynh kiệu trên vai. Tại cổng chính của đền, hàng trăm người đuối sức đã phải quay đầu, không thể tiếp tục hành trình.

Tại đường lên đền, dòng người nhích từng bước, nhiều thời điểm phải đứng yên tại chỗ. Tại đây, cảnh sát và thanh niên đứng ở bên bờ vực liên tục nhắc nhở người dân không chen lấn.

Người dân mang theo đồ lễ vất vả chen trong dòng người đông nghẹt.Bà Bùi Thị Đốc, 69 tuổi, quê Yên Thủy (Hòa Bình cũ), cho biết xuất phát từ 4h cùng đoàn 30 người. Do lượng người quá đông, bà bị lạc đoàn và không đủ sức khỏe nên phải quay lại chân núi Nghĩa Lĩnh để nghỉ ngơi.

Nhiều người bị xô đẩy, ngã vào hàng rào, phải nhờ lực lượng y tế hỗ trợ. Sáng nay một số trường hợp bị ngất được đưa đi cấp cứu, cùng với tình trạng trẻ nhỏ bị lạc trong dòng người đông đúc.

Tại các khu vực đền Hạ, đền Trung và đền Thượng, người dân đứng kín lối. Lực lượng chức năng liên tục thông báo xuống phía dưới về tình trạng quá tải. Đến gần 11h, tình trạng ùn tắc mới bắt đầu giảm.Theo thống kê của Ban tổ chức, từ đầu năm, Phú Thọ đón khoảng 4 triệu lượt khách. Riêng cao điểm từ đầu tháng 3 Âm lịch, mỗi ngày khu di tích đón khoảng 60.000 người.