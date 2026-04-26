Cánh cửa hoà bình giữa Mỹ và Iran hẹp lại sau quyết định của Tổng thống Trump

Lực lượng an ninh đứng gác ở thủ đô Islamabad của Pakistan. (Ảnh: AP)

Khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra vào ngày 25/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội “tấn công mạnh mẽ” các vị trí của lực lượng Hezbollah tại Li-băng, tiếp tục thử thách lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Florida, rằng ông quyết định hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner vì cuộc đàm phán tại Islamabad đòi hỏi quá nhiều di chuyển và chi phí, đồng thời đề xuất hòa bình mới nhất của Iran “chưa đủ tốt” đối với ông.

Trước khi lên chuyên cơ Air Force One trở về Washington, Tổng thống Trump cho biết Iran đã cải thiện đề xuất nhằm giải quyết cuộc chiến sau khi ông hủy chuyến thăm, “nhưng vẫn chưa đủ”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Trump cũng viết rằng có “sự đấu đá và hỗn loạn lớn” trong nội bộ lãnh đạo Iran.

“Không ai biết ai đang nắm quyền, kể cả họ. Ngoài ra, chúng tôi nắm mọi lợi thế, họ thì không! Nếu họ muốn đàm phán, họ chỉ cần gọi!”, ông Trump viết trên Truth Social.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trước đó đã rời thủ đô Pakistan mà không thể hiện dấu hiệu lạc quan nào sau khi gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và các quan chức cấp cao khác.

Dù ông Araqchi mô tả chuyến thăm Pakistan là “rất hiệu quả”, trong cuộc điện đàm với ông Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẽ không tham gia “các cuộc đàm phán bị áp đặt” vì áp lực hoặc phong tỏa, tuyên bố từ chính phủ Iran cho biết.

Ông Araqchi đã “giải thích các lập trường nguyên tắc của đất nước về những diễn biến mới nhất liên quan đến lệnh ngừng bắn và việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến bị áp đặt lên Iran”, tuyên bố trên kênh Telegram chính thức của ông cho biết.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Mỹ trước tiên cần dỡ bỏ các trở ngại như phong tỏa các cảng của Iran, để tạo nền tảng giải quyết các vấn đề.

Khi được hỏi về những dè dặt của Tehran đối với lập trường của Mỹ trong đàm phán, một nguồn tin ngoại giao Iran tại Islamabad nói với Reuters: “Về nguyên tắc, phía Iran sẽ không chấp nhận các yêu cầu mang tính tối đa”.

Washington và Tehran đang rơi vào tình trạng bế tắc khi Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi Mỹ phong tỏa xuất khẩu dầu của Iran.

​

​