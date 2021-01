Tài xế ngủ gật, xe tải tông nhiều học sinh trên Quốc lộ 91

Thứ Bảy, ngày 16/01/2021 11:35 AM (GMT+7)

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải mang biển số tỉnh Bình Dương có dấu hiệu ngủ gật rồi tông vào 5 học sinh đang lưu thông cùng chiều trên tuyến Quốc lộ 91.

Ngày 16-1, tin từ Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đoạn Quốc lộ 91 làm 5 học sinh bị thương nặng sau khi bị xe tải chạy cùng chiều tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 6h25 cùng ngày, chiếc xe tải mang BKS: 61C-317.62 do tài xế Bùi Phi Long (SN 1993; ngụ thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) điều khiển chạy theo hướng từ huyện Châu Phú về TP Châu Đốc. Khi xe chạy đến đoạn Quốc lộ 91 thuộc khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú thì bất ngờ đâm vào lề phải rồi tông liên tiếp vào 5 học sinh và 1 người dân địa phương đang lưu thông bằng xe máy cùng chiều.

Tài xế Long đã đến công an xã trình báo vụ việc

Hậu quả, 6 nạn nhân bị thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường và được vận động đến Công an xã Mỹ Đức trình báo. Tại đây, Long thừa nhận do chạy xe đường dài nên bị ngủ gật rồi gây ra vụ tai nạn giao thông đáng tiếc này.

