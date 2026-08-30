Tai nạn giao thông tăng trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ 2/9

Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết và 30 người bị thương. So với ngày nghỉ đầu tiên (29/8), số vụ tai nạn tăng 15 vụ, số người chết tăng 6 và số người bị thương tăng 5.

Theo báo cáo, toàn bộ 46 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, làm 21 người chết và 30 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 868 triệu đồng. Trên đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn trong ngày 30/8 giảm 9 vụ (31,11%), số người chết giảm 13 người (38,24%), trong khi số người bị thương tăng 3 người (11,11%).

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện 18.428 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp. Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện, thông báo phạt nguội 1.393 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.205 trường hợp.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.588 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.263 trường hợp; tạm giữ 84 ô tô, 2.245 mô tô và 265 phương tiện khác; tước 240 giấy phép lái xe và trừ điểm 1.617 giấy phép lái xe.

Trong số các vi phạm được phát hiện có 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ, 88 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 140 trường hợp chở quá số người quy định và 166 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ TNGT, làm 21 người chết, 30 người bị thương, đều tăng so với ngày đầu tiên. (Ảnh Cục CSGT)

Tại các tuyến cao tốc, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT tổng kiểm soát 1.746 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 118 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 41 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 665 trường hợp.

Đáng chú ý, trong công tác xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng chức năng lập biên bản 1 trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ điểm 5 giấy phép lái xe.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 172 trường hợp vi phạm. Trên đường sắt, 52 trường hợp vi phạm được phát hiện và lập biên bản xử lý.

Trong ngày 29/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết và 25 người bị thương. Như vậy, bước sang ngày thứ 2, số vụ tai nạn, người chết và bị thương đều tăng so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ.