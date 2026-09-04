Gây tai nạn chết người, tài xế mang xe đi sửa chữa, xóa dấu vết

Ngày 4/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa xác minh làm rõ và tạm giữ tài xế ô tô tải gây tai nạn chết người, bỏ trốn trong đêm.

Trước đó, vào khoảng 18h44 ngày 31/8, tại Km25 + 200 đường nối hai cao tốc (thuộc địa phận xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên, hướng từ xã Tân Hưng đi cầu Hưng Hà), xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, người và phương tiện gây tai nạn rời khỏi hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn C (SN 1980, trú tại đội 5, thôn Điện Biên, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Theo kết quả xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, ông C đi bộ từ phía bên phải đường ra khu vực dải phân cách giữa đường (theo hướng từ cầu vượt QL39 đi cầu Hưng Hà), thì xảy ra va chạm với một xe ô tô tải chạy cùng chiều (chưa xác định được BKS, tài xế điều khiển). Vụ va chạm khiến ông C tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin báo, văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng có mặt, chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, Phòng CSGT, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Tân Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cùng với đó, lực lượng chức năng thu thập tài liệu, dấu vết và truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Hình ảnh hiện trường và phương tiện gây tai nạn. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời tối, mật độ phương tiện qua lại đông nên hiện trường nhanh chóng bị xáo trộn. Khu vực xảy ra vụ việc không có camera an ninh nên gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Trước tình hình đó, lãnh đạo văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tập trung chỉ đạo điều tra viên, cán bộ khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết nóng. Đồng thời, huy động lực lượng rà soát phương tiện và người điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số mảnh nhựa bị vỡ cùng một số dấu vết có giá trị đối với công tác điều tra. Từ những dấu vết này, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra từng bước dựng lại đặc điểm của phương tiện liên quan, xác định hướng di chuyển và tổ chức lực lượng truy tìm.

Sau 20 giờ liên tục rà soát, xác minh, cùng sự phối hợp của Công an tỉnh Ninh Bình, Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định xe ô tô tải BKS 34C - 053.83 là phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong. Người điều khiển phương tiện được xác định là Phạm Xuân Biết (SN 1974, trú tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Phạm Xuân Biết khai nhận hành vi liên quan đến vụ tai nạn. Đáng chú ý, sau khi rời hiện trường, tài xế đã đưa phương tiện đi sửa chữa, lau chùi và loại bỏ một số dấu vết nhằm che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác xác minh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Xuân Biết để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ nguyên nhân, vụ tai nạn cũng như hành vi của người điều khiển phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.