Di chuyển trên cao tốc dịp 2/9: Lỗi nào đang được CSGT đặc biệt chú ý?

Trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng cao. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, trong đó lỗi không giữ khoảng cách an toàn là một trong những vấn đề được chú ý.

Sáng 29/8, các Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 và số 4 cùng lực lượng thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) đã kiểm tra, xác minh và lập biên bản 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Trong số này, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý 3 trường hợp trên tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Các vi phạm gồm 1 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn và 2 trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 cũng xử lý 3 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến do đơn vị phụ trách.

Đáng chú ý, từ ngày 26/8 đến nay, hai đơn vị đã xử lý 19 trường hợp vi phạm liên quan đến khoảng cách an toàn.

Dịp nghỉ lễ 2/9, lưu lượng phương tiện trên cao tốc tăng, kéo theo yêu cầu kiểm soát nhiều hành vi vi phạm, trong đó lỗi không giữ khoảng cách an toàn được lực lượng CSGT đặc biệt lưu ý. (Ảnh Cục CSGT)

Việc kiểm soát khoảng cách được thực hiện trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên cao tốc tăng trong kỳ nghỉ lễ. Khi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, việc giữ khoảng cách phù hợp giúp người điều khiển có thêm thời gian quan sát, phản ứng và xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xảy ra tình huống bất ngờ.

Qua theo dõi giao thông trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lực lượng chức năng cho biết bên cạnh các trường hợp vi phạm, đa số tài xế chấp hành việc đi đúng làn, giữ khoảng cách và tuân thủ tốc độ. Các hành vi như phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục được ghi nhận có xu hướng giảm.

Trong thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trên cao tốc, trong đó có lỗi không giữ khoảng cách an toàn, nhằm phòng ngừa nguy cơ va chạm, tai nạn.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2027, nội dung sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ gồm 12 bài, trong đó đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện trong điều kiện giao thông thực tế.

Thí sinh sẽ được đánh giá nhiều kỹ năng như chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách với xe phía trước, chuyển làn, vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác.

Việc đưa các kỹ năng này vào nội dung sát hạch nhằm đánh giá khả năng điều khiển phương tiện trong điều kiện thực tế, thay vì chỉ tập trung vào thao tác kỹ thuật.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần đi đúng làn, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn liên tục và chấp hành hướng dẫn, điều tiết của lực lượng CSGT.