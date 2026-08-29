Chiều ngày 29/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm 1/9, vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel di chuyển từ khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) trở lại phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có khả năng tái sinh mạnh lại thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cảnh báo đợt mưa từ ngày 31/8 - 1/9 và đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão Saudel.

Biển Đông có thể xuất hiện bão dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: PV

Theo đó, đêm nay và sáng sớm 30/8, Bắc Bộ mưa rào, dông 15–30mm, có nơi trên 70mm; Thanh Hóa–Hà Tĩnh mưa, mưa vừa 20–40mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Đêm 30/8–31/8, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn mưa vừa, mưa to 30–60mm, cục bộ trên 130mm; từ ngày 1/9 trở đi miền Bắc thời tiết tốt, có nắng. Từ ngày 31/8–1/9, Thanh Hóa–TP. Huế mưa vừa, mưa to 50–100mm, cục bộ trên 180mm.

Ngày 28/8, Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, tâm bão Saudel, cơn bão số 18 trong năm, đổ bộ khu vực Khảm Môn, thành phố Ngọc Hoàn thuộc Đài Châu, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 8h05 ngày 28/8 theo giờ địa phương.

Khi đổ bộ lần đầu, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 12, tương đương khoảng 35 m/s, với áp suất trung tâm 975 hPa. Chỉ hơn một giờ sau, khoảng 9h10, Saudel tiếp tục đổ bộ lần thứ hai tại quận Long Loan, thành phố Ôn Châu, với sức gió gần tâm bão khoảng 33 m/s.

Trước khi bão vào đất liền, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ. Dự báo cho thấy khu vực phía Đông và Nam Chiết Giang cùng phía Bắc Phúc Kiến có thể hứng mưa rất lớn, một số nơi ghi nhận lượng mưa từ 250 đến 300 mm.

Giới chức đặc biệt cảnh báo nguy cơ gió mạnh, mưa lớn và triều cường xuất hiện cùng lúc tại khu vực bão đổ bộ. Một số tuyến đường sắt cao tốc và đường sắt tại Chiết Giang đã phải tạm ngừng khai thác trong một số khung giờ để bảo đảm an toàn.

Sau khi đi sâu vào đất liền, Saudel được dự báo sẽ suy yếu dần nhưng tiếp tục gây mưa trên diện rộng trong khoảng ba ngày. Vùng ảnh hưởng có thể mở rộng từ Chiết Giang, Phúc Kiến tới Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam của Trung Quốc.