Iran liên tiếp giáng đòn tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ ở các nước Trung Đông

Vũ khí của Iran. Ảnh: Tasnim.

Hôm thứ Năm 3/9, quân đội Iran cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và UAE, nhắm tới các hệ thống liên lạc vệ tinh, kho chứa trang thiết bị, nhà chứa máy bay chiến đấu, vị trí đóng quân và hệ thống radar.

Theo quân đội Iran, các cuộc tấn công được tiến hành vào sáng sớm thứ Năm, trong đợt thứ 31 của Chiến dịch Saeqeh (Tia chớp), nhằm trả đũa việc dân thường Iran và các thành viên lực lượng vũ trang nước này thiệt mạng trong các hành động gây hấn mà Tehran cho là không có lý do của Mỹ.

Theo tuyên bố, tên lửa và UAV tấn công của Iran đã đánh trúng Căn cứ Không quân Ahmed al-Jaber do Mỹ vận hành tại Kuwait. Các cuộc tấn công đã gây hư hại cho hệ thống liên lạc và các nhà chứa máy bay chiến đấu.

Theo tuyên bố, lực lượng Iran cũng sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào các khu vực bố trí binh sĩ và hệ thống radar tại Căn cứ Không quân Al Minhad ở UAE.

Quân đội Iran mô tả Ahmed al-Jaber là một trung tâm hậu cần và hỗ trợ quan trọng của lực lượng Mỹ tại Tây Á, đóng vai trò lớn trong các hoạt động không quân và giám sát của Mỹ tại khu vực.

Còn căn cứ Al Minhad được mô tả là một trung tâm quan trọng phục vụ hỗ trợ và vận chuyển đường không cho lực lượng nước ngoài.

Qatar xác nhận Iran tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ

Bên cạnh đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Qatar đã chính thức xác nhận với Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) rằng các cuộc tấn công mang tính phòng vệ của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Qatar chỉ nhắm đến các cơ sở quân sự của Mỹ và không nhằm vào khu vực dân sự.

Trong bài đăng trên tài khoản X hôm thứ Năm, ông Baqaei dẫn một văn bản chính thức do chính phủ Qatar gửi ITU liên quan đến các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Qatar. Ông cho rằng văn bản này bác bỏ những nỗ lực nhằm mô tả các hoạt động quân sự của Iran là những cuộc tấn công nhằm vào dân thường, đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ sở bị nhắm mục tiêu được sử dụng để hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran.

“Chính phủ Qatar đã xác nhận trong một văn bản chính thức gửi ITU rằng các cuộc tấn công mang tính phòng vệ của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Qatar ‘nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ... Không có khu vực dân sự nào bị nhắm mục tiêu’” - ông Baqaei viết.

“Ngoại lệ duy nhất mà Qatar nêu ra là một cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở khí đốt hôm 18/3. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các cơ sở bị tấn công ngày hôm đó đang phục vụ cho hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran” - ông nói thêm.

Người phát ngôn Iran cáo buộc Mỹ tấn công các mục tiêu dân sự của Iran, cho rằng Iran hành động hoàn toàn trái ngược với “bề dày lịch sử tấn công có chủ ý vào các mục tiêu dân sự của Mỹ - trường học, bệnh viện, khu dân cư, các lễ cưới, cầu và nhiều mục tiêu khác”.

Mục tiêu tiệc cưới

Các cuộc tấn công của Iran diễn ra sau một làn sóng không kích mới của Mỹ nhằm vào các thành phố miền Nam Iran. Theo Bộ Y tế Iran, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 142 người bị thương.

Trong số các mục tiêu được cho là bị tấn công có một ngôi nhà dân cư đang tổ chức tiệc cưới ở Kuhestak, thuộc huyện Sirik, tỉnh Hormozgan. Một phân tích của Reuters về video và hình ảnh từ hiện trường vụ không kích của Mỹ vào một đám cưới ở Iran đã kết luận rằng vụ nổ có khả năng do trúng trực tiếp đạn dược của Mỹ gây ra.

Cuộc tấn công khiến 5 dân thường thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 4 tuổi, và hơn 70 người bị thương.

Quân đội Iran tuyên bố nước này sẽ tiếp tục đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào của lực lượng Mỹ.

“Những người lính dũng cảm của quân đội đã đáp trả mọi cuộc tấn công của quân đội Mỹ khủng bố bằng những đòn đánh khốc liệt và hủy diệt, và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng và trừng phạt kẻ gây hấn”, tuyên bố nêu rõ.