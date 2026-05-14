Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, 2 người thiệt mạng

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải biển kiểm soát 37C-054.21 do ông L.H.P, 28 tuổi, trú tại xã Bình Lục 1, tỉnh Ninh Bình điều khiển cùng lái phụ N.Đ.T. cũng trú tại Ninh Bình lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe này đến Km26+700, giữa tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 51C-460.63, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người thiệt mạng tại chỗ, chưa rõ danh tính, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng; giao thông qua khu vực xảy ra tại nạn bị ùn tắc.

Phân luồng giao thông qua khu vực tai nạn

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Khu Quản lý Đường bộ II đã chỉ đạo Văn phòng QLĐB II.5 phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án phối hợp với Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tập trung giải quyết vụ tai nạn, đảm bảo giao thông thông suốt.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.