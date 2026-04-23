Ô tô tải lại bất ngờ 'lọt hố' giữa đường Nguyễn Trãi

Khoảng 13h ngày 23/4, một ô tô tải mang biển kiểm soát 89C-281.XX do tài xế L.V.H. (sinh năm 1986, trú tại Hưng Yên) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng từ Ngã Tư Sở đi hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội) thì gặp sự cố.

Khi đến khu vực trước số nhà 108, phương tiện bất ngờ bị sụt bánh sau xuống hố, khiến xe nghiêng và không thể tiếp tục di chuyển. Sự cố sụt lún đường Nguyễn Trãi xảy ra vào thời điểm phương tiện qua lại đông, gây ảnh hưởng nhất định đến giao thông.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý. Lực lượng chức năng đồng thời huy động máy xúc để cứu hộ, đưa phương tiện ra khỏi khu vực sụt lún. Hố sụt sau đó được san lấp tạm thời.

Theo đại diện đơn vị chức năng, vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phần phía sau của phương tiện bị hư hỏng.

Sụt lún đường Nguyễn Trãi khiến ô tô tải mắc kẹt giữa đường.

Hố sụt lún đường Nguyễn Trãi được khắc phục tạm thời.

Trước đó, ngày 9/4, cũng trên tuyến đường này đã xảy ra một vụ sụt lún đường khác, khiến ô tô tải thùng kín gặp sự cố tại khu vực số nhà 72, cách vị trí lần này khoảng 230m.

Theo ghi nhận, các điểm xảy ra sự cố đều nằm trong khu vực vừa được hoàn trả mặt đường sau khi phục vụ thi công dự án chống úng ngập nội đô, đặt ra yêu cầu cần kiểm tra, đánh giá lại chất lượng hạ tầng để đảm bảo an toàn giao thông.