Sự thật việc bé gái sơ sinh còn thở nhưng được đưa vào nhà hỏa táng

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 13:00 PM (GMT+7)

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip một bé gái sơ sinh bị bệnh nặng ở Đồng Tháp được đưa vào nhà hỏa táng nhưng vẫn còn thở thoi thóp gây xôn xao dư luận. Clip được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, kèm theo những lời phê phán nặng nề. Sự thật về vụ việc này vừa được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Ngày 26/11, Đại tá Nguyễn Chí Công - Trưởng Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, bé gái trong clip được phát tán trên mạng xã hội tên N.T.K.N (sinh ngày 2/7/2020) là con gái anh N.H.Y (30 tuổi) và chị N.T.H (25 tuổi, cùng ngụ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Qua xác minh được biết, do bệnh nặng nên vào ngày 11/11 bé N. được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa TP Sa Đéc điều trị. Tuy nhiên đến trưa ngày 23/11, bệnh viện cho bé xuất viện ra về với tình trạng tiên lượng tử vong do suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi, tim bẩm sinh và di chứng não. Đồng thời, trong giấy chứng nhận người bệnh điều trị nội trú có nêu lí do cấp giấy là “bệnh tử vong”.

Khi chuẩn bị ra viện, bệnh viện có thông báo với gia đình là bé N. đã chết lâm sàng và sẽ ngừng thở sau khi rút ống thở.

Giấy chứng nhận của bệnh viện

Lo sợ bệnh tình của bé N. sẽ lây nhiễm cho hai bé nhỏ 5 tuổi và 3 tuổi ở nhà nên sau khi rời bệnh viện, gia đình chị H. đã đưa N. thẳng đến nhà hỏa táng từ thiện ở xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc để chờ bé ngừng thở rồi tiến hành hỏa táng.

Tại nhà hỏa táng, bé N. được để trong quách nằm thở thoi thóp, nắp quách còn mở. Đến khoảng 15h cùng ngày, nhân viên nhà hỏa táng đến thì phát hiện bé N. vẫn còn thở thoi thóp và không có người thân bên cạnh nên báo công an địa phương, đồng thời đưa bé trở lại bệnh viện. Đến 19h cùng ngày thì N. mất và được đưa đi hỏa táng.

Chị H. mẹ của bé N. chia sẻ trong nước mắt. Ngay từ khi mang thai các bác sĩ đã phát hiện thai nhi bị bệnh nhưng thương con, chị H. không nỡ bỏ bé, mà vẫn cố gắng sinh con ra.

Dù cuộc sống gia đình khó khăn, vợ chồng không quản nhọc nhằn, cố gắng đi làm thuê để kiếm tiền chữa trị cho con khi bé chào đời. Nhưng chạy chữa mọi cách, bé N. vẫn không chống chọi lại được bệnh tật và qua đời.

Vợ chồng chị H. rất đau lòng về sự ra đi của con mình. Tuy nhiên, khi clip trên được chia sẻ, cộng đồng mạng bình luận phê phán khiến gia đình vô cùng đau xót.

